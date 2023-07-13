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Де в Одесі відключать світло сьогодні: перелік адрес

13 липня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі відключать світло сьогодні: перелік адрес
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 13 липня, в частині Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00 

  • Ад. Лазарева, 
  • Банний пров., 
  • Болгарська, 
  • М’ясоєдовська, 
  • Прохоровська, 
  • Мечникова, 
  • Г.Цвєтаєва. 
  • Ак. Корольова, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2

Де не буде світла до 19:00 

  • Хутірська. Роботи (роботи до 18.00) 
  • Ак. Панкратової, 
  • В. Хавкіна, 
  • Кругова, 
  • Матроська, 
  • Миколаївська дор. 

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

Крім того, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до майбутнього опалювального сезону.

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