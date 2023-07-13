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Где в Одессе отключат свет сегодня: список адресов

13 июля 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе отключат свет сегодня: список адресов
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 13 июля, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • От. Лазарева,
  • Банный пер.,
  • Болгарский,
  • Мясоедовская,
  • Прохоровская,
  • Мечникова,
  • Г.Цветаева.
  • Ак. Королева, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2

Где не будет света до 19:00

  • Хуторская. Работы (работы до 18.00)
  • Ак. Панкратовой,
  • В. Ховкина,
  • Кругово,
  • Матросская,
  • Николаевская взр.

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

Кроме того, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к предстоящему отопительному сезону.

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