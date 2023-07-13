Где в Одессе отключат свет сегодня: список адресов
Сегодня, 13 июля, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света до 17:00
- От. Лазарева,
- Банный пер.,
- Болгарский,
- Мясоедовская,
- Прохоровская,
- Мечникова,
- Г.Цветаева.
- Ак. Королева, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2
Где не будет света до 19:00
- Хуторская. Работы (работы до 18.00)
- Ак. Панкратовой,
- В. Ховкина,
- Кругово,
- Матросская,
- Николаевская взр.
Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.
Кроме того, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к предстоящему отопительному сезону.