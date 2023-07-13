Где в Одессе отключат свет сегодня: список адресов

Специалисты ремонтируют электросети. Фото: google

Сегодня, 13 июля, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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От. Лазарева,

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Мечникова,

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Ак. Панкратовой,

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Матросская,

Николаевская взр.

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

Кроме того, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к предстоящему отопительному сезону.