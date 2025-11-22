Відео
Дефіцит електроенергії на Одещині — в якому стані система

Дефіцит електроенергії на Одещині — в якому стані система

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 15:48
Оновлено: 15:50
Енергоситуація на Одещині — що розповів Олег Кіпер
Енергетик лагодить електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Після масованих атак Росії українська енергосистема працює під величезним навантаженням, і Одещина не стала винятком. Попри складні умови та дефіцит електроенергії, область продовжує запускати опалювальний сезон.

Про стан енергетики та роботу пунктів обігріву в етері телеканалу "Прямий" розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Опалювальний сезон на Одещині: запущено 85% потужностей

Олег Кіпер зазначив, що, попри постійні загрози та удари по енергетиці, опалювальний сезон в області триває за планом. Більшість котелень уже запущено.

"У нас зараз чотирнадцять-п'ятнадцять градусів тепла, але 85% потужностей уже запущено. Додаткові котельні запускаються для завершення процесу", — пояснив він.

За словами очільника ОВА, для повного запуску всієї системи потрібно близько двох тижнів. У найближчі три-чотири дні область планує вийти на 100%.

"Критична інфраструктура вся запущена, лікарні працюють. Окремі котельні запускаються по черговості, щоб не зірвати систему", — додав Кіпер.

Пункти обігріву працюють

Олег Кіпер також повідомив, що стаціонарні пункти обігріву в регіоні працюють постійно, однак значного напливу відвідувачів немає.

"Через теплу погоду та можливість підзарядити гаджети під час наявності світла ми бачимо лише поодинокі звернення", — сказав він.

Очільник Одеської ОВА також додав, що область працює за графіками відключень на загальноукраїнському режимі економії електроенергії.

"Світло вимикають, тому що його бракує по всій країні. Причина – ворог знищив багато енергооб’єктів. Наші електрики працюють цілодобово", — наголосив він.

Пошкодження електромереж на Одещині

За словами Кіпера, крім великих об’єктів, щодня з ладу виходять десятки трансформаторів, датчиків і мережевих елементів. Все це приходиться вмикати вручну.

"Скільки вилітає трансформаторів через перепади напруги — неможливо порахувати. Енергетики бігають і запускають усе вручну", — сказав очільник області.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі частина мешканців залишилася без води. Також ми писали про масштабне відключення світла в місті

Одеса тепломережа електроенергія Одеська область Новини Одеси дефіцит
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
