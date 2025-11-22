Энергоситуация в Одесской области - что рассказал Олег Кипер

Энергетик чинит электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

После массированных атак России украинская энергосистема работает под огромной нагрузкой, и Одесская область не стала исключением. Несмотря на сложные условия и дефицит электроэнергии, область продолжает запускать отопительный сезон.

О состоянии энергетики и работе пунктов обогрева в эфире телеканала "Прямий" рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Олег Кипер отметил, что, несмотря на постоянные угрозы и удары по энергетике, отопительный сезон в области продолжается по плану. Большинство котельных уже запущено.

"У нас сейчас четырнадцать-пятнадцать градусов тепла, но 85% мощностей уже запущено. Дополнительные котельные запускаются для завершения процесса", — пояснил он.

По словам главы ОВА, для полного запуска всей системы нужно около двух недель. В ближайшие три-четыре дня область планирует выйти на 100%.

"Критическая инфраструктура вся запущена, больницы работают. Отдельные котельные запускаются по очередности, чтобы не сорвать систему", — добавил Кипер.

Пункты обогрева работают

Олег Кипер также сообщил, что стационарные пункты обогрева в регионе работают постоянно, однако значительного наплыва посетителей нет.

"Из-за теплой погоды и возможности подзарядить гаджеты при наличии света мы видим лишь единичные обращения", — сказал он.

Глава Одесской ОГА также добавил, что область работает по графикам отключений на общеукраинском режиме экономии электроэнергии.

"Свет выключают, потому что его не хватает по всей стране. Причина — враг уничтожил много энергообъектов. Наши электрики работают круглосуточно", — подчеркнул он.

Повреждения электросетей в Одесской области

По словам Кипера, кроме крупных объектов, ежедневно из строя выходят десятки трансформаторов, датчиков и сетевых элементов. Все это приходится включать вручную.

"Сколько вылетает трансформаторов из-за перепадов напряжения — невозможно сосчитать. Энергетики бегают и запускают все вручную", — сказал глава области.

Напомним, сегодня в Одессе часть жителей осталась без воды. Также мы писали о масштабном отключении света в городе.