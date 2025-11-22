Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Дефицит электроэнергии на Одесчине — в каком состоянии система

Дефицит электроэнергии на Одесчине — в каком состоянии система

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 15:48
обновлено: 15:50
Энергоситуация в Одесской области - что рассказал Олег Кипер
Энергетик чинит электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

После массированных атак России украинская энергосистема работает под огромной нагрузкой, и Одесская область не стала исключением. Несмотря на сложные условия и дефицит электроэнергии, область продолжает запускать отопительный сезон.

О состоянии энергетики и работе пунктов обогрева в эфире телеканала "Прямий" рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Отопительный сезон в Одесской области: запущено 85% мощностей

Олег Кипер отметил, что, несмотря на постоянные угрозы и удары по энергетике, отопительный сезон в области продолжается по плану. Большинство котельных уже запущено.

"У нас сейчас четырнадцать-пятнадцать градусов тепла, но 85% мощностей уже запущено. Дополнительные котельные запускаются для завершения процесса", — пояснил он.

По словам главы ОВА, для полного запуска всей системы нужно около двух недель. В ближайшие три-четыре дня область планирует выйти на 100%.

"Критическая инфраструктура вся запущена, больницы работают. Отдельные котельные запускаются по очередности, чтобы не сорвать систему", — добавил Кипер.

Пункты обогрева работают

Олег Кипер также сообщил, что стационарные пункты обогрева в регионе работают постоянно, однако значительного наплыва посетителей нет.

"Из-за теплой погоды и возможности подзарядить гаджеты при наличии света мы видим лишь единичные обращения", — сказал он.

Глава Одесской ОГА также добавил, что область работает по графикам отключений на общеукраинском режиме экономии электроэнергии.

"Свет выключают, потому что его не хватает по всей стране. Причина — враг уничтожил много энергообъектов. Наши электрики работают круглосуточно", — подчеркнул он.

Повреждения электросетей в Одесской области

По словам Кипера, кроме крупных объектов, ежедневно из строя выходят десятки трансформаторов, датчиков и сетевых элементов. Все это приходится включать вручную.

"Сколько вылетает трансформаторов из-за перепадов напряжения — невозможно сосчитать. Энергетики бегают и запускают все вручную", — сказал глава области.

Напомним, сегодня в Одессе часть жителей осталась без воды. Также мы писали о масштабном отключении света в городе.

Одесса теплосеть электроэнергия Одесская область Новости Одессы дефицит
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации