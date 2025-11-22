Дополнительное отключение света в Одессе 22 ноября - список адресов

Масштабное отключение света в Одессе — у кого не работают графики
В субботу, 22 ноября, в Одессе проводят масштабные плановые работы на электросетях. Под отключение попадут десятки улиц в Северном РЭС и часть центра города. Света не будет до 19:00, поэтому жителям советуют подготовиться заранее и проверить, есть ли их адрес в списке.
Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Северный РЭС
Плановые работы в Северном районе охватят многие жилые кварталы и переулки. Электроснабжение будет отсутствовать до 19:00.
- Известковая, 1-47
- Известковый Поселок, 4, 6, 7, 11, 12
- Винниченко Владимира, 26-49А
- Ветрогонова, 16-31
- Гордиенко, 31-70
- Грин
- Ивахненко Петра
- Клепацкого Павла, 12, 17, 22
- Котлеевская, 20
- Коцюбинского, 1-21
- Крашевского Юзефа
- Лавкова, 2-45
- Листяная, 10б
- Мазепы Ивана, 20, 26А, 30
- Матюшенко
- Мациевской, 1, 1а, 2а, 19-44
- Минаевская, 2-50
- Архитектора Нештурхи
- Орлика Пилипа
- Пассионарии, 1-26
- Праведников мира
- Слободская, 1-44
- Стельмаха, 2-44
- Тих, 2-52
- Трусовская, 4Б-19Б
- Училищная, 22, 26
- Хорошенка
- Шполянская
- переулок 1-й Известковый, 1-11а
- переулок Наличный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й
- переулок 1-й Юбилейный, 6
- переулок 3-й Восточный, 11
- переулок. Гетмана Дорошенко Петра
- переулок Любашовский, 1-19/корп.1
- переулок Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18
- переулок Ширяевский, 21, 28
- спуск Латвийский, 1-27
- спуск Слободской, 27б, 29
Центральный РЭС
В центральной части города свет выключат только на одной улице - там также будут работать до 19:00.
- Раскидайловская, 40-59А
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
