Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Масштабное отключение света в Одессе — у кого не работают графики

Масштабное отключение света в Одессе — у кого не работают графики

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 10:18
обновлено: 10:00
Дополнительное отключение света в Одессе 22 ноября - список адресов
Энергетик проверяет автоматы. Фото иллюстративное: freepik

В субботу, 22 ноября, в Одессе проводят масштабные плановые работы на электросетях. Под отключение попадут десятки улиц в Северном РЭС и часть центра города. Света не будет до 19:00, поэтому жителям советуют подготовиться заранее и проверить, есть ли их адрес в списке.

Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:

Где нет света в Одессе

Северный РЭС

Плановые работы в Северном районе охватят многие жилые кварталы и переулки. Электроснабжение будет отсутствовать до 19:00.

Реклама
  • Известковая, 1-47
  • Известковый Поселок, 4, 6, 7, 11, 12
  • Винниченко Владимира, 26-49А
  • Ветрогонова, 16-31
  • Гордиенко, 31-70
  • Грин
  • Ивахненко Петра
  • Клепацкого Павла, 12, 17, 22
  • Котлеевская, 20
  • Коцюбинского, 1-21
  • Крашевского Юзефа
  • Лавкова, 2-45
  • Листяная, 10б
  • Мазепы Ивана, 20, 26А, 30
  • Матюшенко
  • Мациевской, 1, 1а, 2а, 19-44
  • Минаевская, 2-50
  • Архитектора Нештурхи
  • Орлика Пилипа
  • Пассионарии, 1-26
  • Праведников мира
  • Слободская, 1-44
  • Стельмаха, 2-44
  • Тих, 2-52
  • Трусовская, 4Б-19Б
  • Училищная, 22, 26
  • Хорошенка
  • Шполянская
  • переулок 1-й Известковый, 1-11а
  • переулок Наличный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й
  • переулок 1-й Юбилейный, 6
  • переулок 3-й Восточный, 11
  • переулок. Гетмана Дорошенко Петра
  • переулок Любашовский, 1-19/корп.1
  • переулок Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18
  • переулок Ширяевский, 21, 28
  • спуск Латвийский, 1-27
  • спуск Слободской, 27б, 29

Центральный РЭС

В центральной части города свет выключат только на одной улице - там также будут работать до 19:00.

  • Раскидайловская, 40-59А

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

Реклама
  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что для одесситов изменится в декабре в тарифах мобильной связи. Также сообщали о стоимости вывоза мусора в декабре в Одессе.

электроэнергия Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации