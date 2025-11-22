Дополнительное отключение света в Одессе 22 ноября - список адресов

Энергетик проверяет автоматы. Фото иллюстративное: freepik

В субботу, 22 ноября, в Одессе проводят масштабные плановые работы на электросетях. Под отключение попадут десятки улиц в Северном РЭС и часть центра города. Света не будет до 19:00, поэтому жителям советуют подготовиться заранее и проверить, есть ли их адрес в списке.

Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в Одесском городском совете.

Где нет света в Одессе

Северный РЭС

Плановые работы в Северном районе охватят многие жилые кварталы и переулки. Электроснабжение будет отсутствовать до 19:00.

Известковая, 1-47

Известковый Поселок, 4, 6, 7, 11, 12

Винниченко Владимира, 26-49А

Ветрогонова, 16-31

Гордиенко, 31-70

Грин

Ивахненко Петра

Клепацкого Павла, 12, 17, 22

Котлеевская, 20

Коцюбинского, 1-21

Крашевского Юзефа

Лавкова, 2-45

Листяная, 10б

Мазепы Ивана, 20, 26А, 30

Матюшенко

Мациевской, 1, 1а, 2а, 19-44

Минаевская, 2-50

Архитектора Нештурхи

Орлика Пилипа

Пассионарии, 1-26

Праведников мира

Слободская, 1-44

Стельмаха, 2-44

Тих, 2-52

Трусовская, 4Б-19Б

Училищная, 22, 26

Хорошенка

Шполянская

переулок 1-й Известковый, 1-11а

переулок Наличный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й

переулок 1-й Юбилейный, 6

переулок 3-й Восточный, 11

переулок. Гетмана Дорошенко Петра

переулок Любашовский, 1-19/корп.1

переулок Севастопольский, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18

переулок Ширяевский, 21, 28

спуск Латвийский, 1-27

спуск Слободской, 27б, 29

Центральный РЭС

В центральной части города свет выключат только на одной улице - там также будут работать до 19:00.

Раскидайловская, 40-59А

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

