Почасовые отключения света в Одессе 22 ноября: режим энергосбережения и ремонтные работы

Дома в Одессе ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Специалисты продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру Украины после ракетных и беспилотных атак страны-агрессора. Поэтому режим энергосбережения остается в силе в период проведения ремонтных работ. В субботу, 22 ноября, как и в большинстве областей страны, в Одессе и области планируются почасовые отключения электроснабжения — одновременно будет отключено от 1 до 4 очередей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

Запланированные стабилизационные отключения электроэнергии в Одессе затронут все категории потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и когда именно будут проводиться отключения, можно на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Следует отметить, что из-за сложной ситуации в энергетической системе региона возможны аварийные отключения электроэнергии. В случае таких неплановых отключений стандартные графики, размещенные на официальном сайте, могут терять актуальность, поэтому жителям рекомендуют рационально использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, вырастут ли цены на свет для одесситов в следующем месяце. Также мы писали о том, сколько будут платить за вывоз мусора жители Одессы в декабре.