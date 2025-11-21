Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Графики отключений света в Одессе — какая ситуация будет завтра

Графики отключений света в Одессе — какая ситуация будет завтра

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 20:46
обновлено: 17:19
Почасовые отключения света в Одессе 22 ноября: режим энергосбережения и ремонтные работы
Дома в Одессе ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Специалисты продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру Украины после ракетных и беспилотных атак страны-агрессора. Поэтому режим энергосбережения остается в силе в период проведения ремонтных работ. В субботу, 22 ноября, как и в большинстве областей страны, в Одессе и области планируются почасовые отключения электроснабжения — одновременно будет отключено от 1 до 4 очередей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

Запланированные стабилизационные отключения электроэнергии в Одессе затронут все категории потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и когда именно будут проводиться отключения, можно на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Следует отметить, что из-за сложной ситуации в энергетической системе региона возможны аварийные отключения электроэнергии. В случае таких неплановых отключений стандартные графики, размещенные на официальном сайте, могут терять актуальность, поэтому жителям рекомендуют рационально использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, вырастут ли цены на свет для одесситов в следующем месяце. Также мы писали о том, сколько будут платить за вывоз мусора жители Одессы в декабре.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации