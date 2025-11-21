Погодинні відключення світла в Одесі 22 листопада: режим енергозбереження та ремонтні роботи

Будинки в Одесі вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру України після ракетних та безпілотних атак країни-агресорки. Тому режим енергозбереження залишається чинним у період проведення ремонтних робіт. У суботу, 22 листопада, як і в більшості областей країни, в Одесі та області плануються погодинні вимкнення електропостачання — одночасно буде відключено від 1 до 4 черг.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Заплановані стабілізаційні відключення електроенергії в Одесі зачеплять усі категорії споживачів. Перевірити, до якої групи відноситься ваш будинок і коли саме будуть проводитись вимкнення, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Слід зазначити, що через складну ситуацію в енергетичній системі регіону можливі аварійні відключення електроенергії. В разі таких непланових вимкнень стандартні графіки, розміщені на офіційному сайті, можуть втрачати актуальність, тому жителям рекомендують раціонально використовувати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

