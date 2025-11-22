Додаткове відключення світла в Одесі 22 листопада — список адрес

Енергетик перевіряє автомати. Фото ілюстративне: freepik

У суботу, 22 листопада, в Одесі проводять масштабні планові роботи на електромережах. Під відключення потраплять десятки вулиць у Північному РЕМ та частина центру міста. Світла не буде до 19:00, тому мешканцям радять підготуватися завчасно та перевірити, чи є їхня адреса у списку.

Про це у суботу, 22 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ

Планові роботи у Північному районі охоплять багато житлових кварталів і провулків. Електропостачання буде відсутнє до 19:00.

Вапняна, 1-47

Вапняне Селище, 4, 6, 7, 11, 12

Винниченка Володимира, 26-49А

Вітрогонова, 16-31

Гордієнка, 31-70

Гріна

Івахненко Петра

Клепацького Павла, 12, 17, 22

Котлєєвська, 20

Коцюбинського, 1-21

Крашевського Юзефа

Лавкова, 2-45

Листяна, 10б

Мазепи Івана, 20, 26А, 30

Матюшенка

Мацієвської, 1, 1а, 2а, 19-44

Минаївська, 2-50

Архітектора Нештурхи

Орлика Пилипа

Пассіонарії, 1-26

Праведників світу

Слобідська, 1-44

Стельмаха, 2-44

Тих, 2-52

Трусовська, 4Б-19Б

Училищна, 22, 26

Хорошенка

Шполянська

пров. 1-й Вапняний, 1-11а

пров. Наявний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й

пров. 1-й Ювілейний, 6

пров. 3-й Східчастий, 11

пров. Гетьмана Дорошенка Петра

пров. Любашовський, 1-19/корп.1

пров. Севастопольський, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18

пров. Ширяєвський, 21, 28

узвіз Латвійський, 1-27

узвіз Слобідський, 27б, 29

Центральний РЕМ

У центральній частині міста світло вимкнуть лише на одній вулиці — там також працюватимуть до 19:00.

Розкидайлівська, 40-59А

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

