Додаткове відключення світла в Одесі 22 листопада — список адрес

Масштабне відключення світла в Одесі — у кого не діють графіки
У суботу, 22 листопада, в Одесі проводять масштабні планові роботи на електромережах. Під відключення потраплять десятки вулиць у Північному РЕМ та частина центру міста. Світла не буде до 19:00, тому мешканцям радять підготуватися завчасно та перевірити, чи є їхня адреса у списку.
Про це у суботу, 22 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Північний РЕМ
Планові роботи у Північному районі охоплять багато житлових кварталів і провулків. Електропостачання буде відсутнє до 19:00.
- Вапняна, 1-47
- Вапняне Селище, 4, 6, 7, 11, 12
- Винниченка Володимира, 26-49А
- Вітрогонова, 16-31
- Гордієнка, 31-70
- Гріна
- Івахненко Петра
- Клепацького Павла, 12, 17, 22
- Котлєєвська, 20
- Коцюбинського, 1-21
- Крашевського Юзефа
- Лавкова, 2-45
- Листяна, 10б
- Мазепи Івана, 20, 26А, 30
- Матюшенка
- Мацієвської, 1, 1а, 2а, 19-44
- Минаївська, 2-50
- Архітектора Нештурхи
- Орлика Пилипа
- Пассіонарії, 1-26
- Праведників світу
- Слобідська, 1-44
- Стельмаха, 2-44
- Тих, 2-52
- Трусовська, 4Б-19Б
- Училищна, 22, 26
- Хорошенка
- Шполянська
- пров. 1-й Вапняний, 1-11а
- пров. Наявний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й
- пров. 1-й Ювілейний, 6
- пров. 3-й Східчастий, 11
- пров. Гетьмана Дорошенка Петра
- пров. Любашовський, 1-19/корп.1
- пров. Севастопольський, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18
- пров. Ширяєвський, 21, 28
- узвіз Латвійський, 1-27
- узвіз Слобідський, 27б, 29
Центральний РЕМ
У центральній частині міста світло вимкнуть лише на одній вулиці — там також працюватимуть до 19:00.
- Розкидайлівська, 40-59А
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
