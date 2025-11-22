Відео
Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — у кого не діють графіки

Масштабне відключення світла в Одесі — у кого не діють графіки

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 10:18
Оновлено: 11:05
Додаткове відключення світла в Одесі 22 листопада — список адрес
Енергетик перевіряє автомати. Фото ілюстративне: freepik

У суботу, 22 листопада, в Одесі проводять масштабні планові роботи на електромережах. Під відключення потраплять десятки вулиць у Північному РЕМ та частина центру міста. Світла не буде до 19:00, тому мешканцям радять підготуватися завчасно та перевірити, чи є їхня адреса у списку.

Про це у суботу, 22 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ

Планові роботи у Північному районі охоплять багато житлових кварталів і провулків. Електропостачання буде відсутнє до 19:00.

  • Вапняна, 1-47
  • Вапняне Селище, 4, 6, 7, 11, 12
  • Винниченка Володимира, 26-49А
  • Вітрогонова, 16-31
  • Гордієнка, 31-70
  • Гріна
  • Івахненко Петра
  • Клепацького Павла, 12, 17, 22
  • Котлєєвська, 20
  • Коцюбинського, 1-21
  • Крашевського Юзефа
  • Лавкова, 2-45
  • Листяна, 10б
  • Мазепи Івана, 20, 26А, 30
  • Матюшенка
  • Мацієвської, 1, 1а, 2а, 19-44
  • Минаївська, 2-50
  • Архітектора Нештурхи
  • Орлика Пилипа
  • Пассіонарії, 1-26
  • Праведників світу
  • Слобідська, 1-44
  • Стельмаха, 2-44
  • Тих, 2-52
  • Трусовська, 4Б-19Б
  • Училищна,  22, 26
  • Хорошенка
  • Шполянська
  • пров. 1-й Вапняний, 1-11а
  • пров. Наявний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й
  • пров. 1-й Ювілейний, 6
  • пров. 3-й Східчастий, 11
  • пров. Гетьмана Дорошенка Петра
  • пров. Любашовський, 1-19/корп.1
  • пров. Севастопольський,  2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18
  • пров. Ширяєвський, 21, 28
  • узвіз Латвійський, 1-27
  • узвіз Слобідський,  27б, 29

Центральний РЕМ

У центральній частині міста світло вимкнуть лише на одній вулиці — там також працюватимуть до 19:00.

  • Розкидайлівська,  40-59А

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що для одеситів зміниться у грудні у тарифах мобільного зв'язку. Також повідомляли про вартість вивезення сміття у грудні в Одесі.

електроенергія Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
