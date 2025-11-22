Отсутствие воды в Одессе: когда ждать возобновления

Мальчик набирает воду в бутылку. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 22 ноября, в Одессе и области часть жителей осталась без воды. Причиной являются плановые и аварийные ремонтные работы на сетях. Водоснабжение обещают восстановить к вечеру, поэтому стоит сделать запасы заранее.

Об этом в субботу, 22 ноября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама

Читайте также:

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Облипихова

ул. Проселочная

ул. Крайняя

ул. Улитина

ул. Варненская

По данным водоканала, работы продлятся до 15:00 — 18:00, в зависимости от района. После завершения ремонтов водоснабжение обещают восстановить в полном объеме.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одессе проводят масштабные плановые работы на электросетях, у некоторых абонентов не действуют графики. Также мы писали, как изменится тариф на воду в Одессе в декабре.