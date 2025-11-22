Відео
Головна Одеса Відключення води в Одесі — чи з'явиться вона сьогодні у кранах

Відключення води в Одесі — чи з'явиться вона сьогодні у кранах

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 13:17
Оновлено: 12:48
Відсутність води в Одесі: коли чекати поновлення
Хлопчик набирає воду у пляшку. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 22 листопада, в Одесі та області частина мешканців залишилася без води. Причиною є планові та аварійні ремонтні роботи на мережах. Водопостачання обіцяють відновити до вечора, тож варто зробити запаси заздалегідь.

Про це у суботу, 22 листопада, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:
Відключення води в Одесі — чи з'явиться вона сьогодні у кранах - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси: 

  • вул. Обліпихова
  • вул. Просьолочна
  • вул. Крайня
  • вул. Улітіна
  • вул. Варненська

За даними водоканалу, роботи триватимуть до 15:00 — 18:00, залежно від району. Після завершення ремонтів водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі проводять масштабні планові роботи на електромережах, у деяких абонентів не діють графіки. Також ми писали, як зміниться тариф на воду в Одесі у грудні.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
