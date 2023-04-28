Деякі мешканці Київського району Одеси залишилися без водопостачання: у чому причина
Сьогодні у частині Київського району Одеси не буде води. Це пов'язано з проведенням аварійно-ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Хто залишився без води
За інформацією підприємства, наразі води в кранах немає у мешканців наступних вулиць:
- вулиці Дача Ковалевського;
- вулиця Академіка Вільямса;
- Монастирського провулку.
Відновити водопостачання планують до 15:00. Час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Адреси бюветів у Київському районі
- Академіка Глушка проспект, 1;
- Фонтанська дорога, 16;
- Проспект Небесної Сотні, 14;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150.
Зазначимо, з 12 квітня компанія "Інфоксводоканал" розпочала роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто.
Нагадаємо, Одещина отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.