Мешканці Київського району Одеси залишилися без водопостачання

Бювет у Київському районі. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні у частині Київського району Одеси не буде води. Це пов'язано з проведенням аварійно-ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Читайте також:

Хто залишився без води

За інформацією підприємства, наразі води в кранах немає у мешканців наступних вулиць:

вулиці Дача Ковалевського;

вулиця Академіка Вільямса;

Монастирського провулку.

Відновити водопостачання планують до 15:00. Час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Адреси бюветів у Київському районі

Академіка Глушка проспект, 1;

Фонтанська дорога, 16;

​Проспект Небесної Сотні, 14;

Адміральський проспект, 31;

Дача Ковалевського, 150.

Зазначимо, з 12 квітня компанія "Інфоксводоканал" розпочала роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто.

Нагадаємо, Одещина отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.