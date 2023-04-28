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Деякі мешканці Київського району Одеси залишилися без водопостачання: у чому причина

28 квітня 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканці Київського району Одеси залишилися без водопостачання
Бювет у Київському районі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні у частині Київського району Одеси не буде води. Це пов'язано з проведенням аварійно-ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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За інформацією підприємства, наразі води в кранах немає у мешканців наступних вулиць:

  • вулиці Дача Ковалевського;
  • вулиця Академіка Вільямса;
  • Монастирського провулку.

Відновити водопостачання планують до 15:00. Час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Адреси бюветів у Київському районі

  • Академіка Глушка проспект, 1;
  • Фонтанська дорога, 16;
  • ​Проспект Небесної Сотні, 14;
  • Адміральський проспект, 31;
  • Дача Ковалевського, 150.

Зазначимо, з 12 квітня компанія "Інфоксводоканал" розпочала роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто. 

Нагадаємо, Одещина отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів. 

 

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