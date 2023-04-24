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Сьогодні в Одесі не працюватимуть бювети: за якими адресами

24 квітня 2023 12:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Сьогодні в Одесі не працюватимуть бювети: за якими адресами
Бювети відновлять роботу після техобслуговування. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні в Одесі проводиться технічне обслуговування бюветів. Вода з'явиться у кранах після завершення робіт.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"У зв’язку із технічним обслуговуванням бюветів, водопостачання припинено", — йдеться у повідомленні.

Адреси бюветів:

  • просп. Академіка Глушка, 1 — з 10:00 до 14:00
  • сквер Старобазарний — з 11:00 до 15:00
  • 6-та ст. В. Фонтану — з 09:00 до 13:00
  • сквер Прохорівський — з 10:00 до 14:00. 

Після завершення робіт водопостачання відновлять.

Зазначимо, з 12 квітня компанія "Інфоксводоканал" розпочала роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто. 

Нагадаємо, Одеська область отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів. 

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