Сьогодні в Одесі не працюватимуть бювети: за якими адресами
Сьогодні в Одесі проводиться технічне обслуговування бюветів. Вода з'явиться у кранах після завершення робіт.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"У зв’язку із технічним обслуговуванням бюветів, водопостачання припинено", — йдеться у повідомленні.
Адреси бюветів:
- просп. Академіка Глушка, 1 — з 10:00 до 14:00
- сквер Старобазарний — з 11:00 до 15:00
- 6-та ст. В. Фонтану — з 09:00 до 13:00
- сквер Прохорівський — з 10:00 до 14:00.
Після завершення робіт водопостачання відновлять.
Зазначимо, з 12 квітня компанія "Інфоксводоканал" розпочала роботи з оновлення старого водопроводу в Приморському районі Одеси. Під час виконання ремонту можливе тимчасове обмеження руху авто.
Нагадаємо, Одеська область отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.