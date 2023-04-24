Сегодня в Одессе не будут работать бюветы: по каким адресам

Бюветы возобновят работу после техобслуживания. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе проводится техническое обслуживание бюветов. Вода появится в кранах после завершения работ.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"В связи с техническим обслуживанием бюветов, водоснабжение прекращено", — говорится в сообщении.

Адреса бюветов:

просп. Академика Глушко, 1 — с 10:00 до 14:00

сквер Старобазарный — с 11:00 до 15:00

6-я ст. В. Фонтана — с 09:00 до 13:00

сквер Прохоровский — с 10:00 до 14:00.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Отметим, с 12 апреля компания "Инфоксводоканал" приступила к обновлению старого водопровода в Приморском районе Одессы. При выполнении ремонта возможно временное ограничение движения авто.

Напомним, Одесская область получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.