Сегодня в Одессе не будут работать бюветы: по каким адресам
Сегодня в Одессе проводится техническое обслуживание бюветов. Вода появится в кранах после завершения работ.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"В связи с техническим обслуживанием бюветов, водоснабжение прекращено", — говорится в сообщении.
Адреса бюветов:
- просп. Академика Глушко, 1 — с 10:00 до 14:00
- сквер Старобазарный — с 11:00 до 15:00
- 6-я ст. В. Фонтана — с 09:00 до 13:00
- сквер Прохоровский — с 10:00 до 14:00.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
Отметим, с 12 апреля компания "Инфоксводоканал" приступила к обновлению старого водопровода в Приморском районе Одессы. При выполнении ремонта возможно временное ограничение движения авто.
Напомним, Одесская область получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.