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Сегодня в Одессе не будут работать бюветы: по каким адресам

24 апреля 2023 12:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Сегодня в Одессе не будут работать бюветы: по каким адресам
Бюветы возобновят работу после техобслуживания. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Сегодня в Одессе проводится техническое обслуживание бюветов. Вода появится в кранах после завершения работ.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"В связи с техническим обслуживанием бюветов, водоснабжение прекращено", говорится в сообщении.

Адреса бюветов:

  • просп. Академика Глушко, 1 — с 10:00 до 14:00
  • сквер Старобазарный — с 11:00 до 15:00
  • 6-я ст. В. Фонтана — с 09:00 до 13:00
  • сквер Прохоровский — с 10:00 до 14:00.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Отметим, с 12 апреля компания "Инфоксводоканал" приступила к обновлению старого водопровода в Приморском районе Одессы. При выполнении ремонта возможно временное ограничение движения авто.

Напомним, Одесская область получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.

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