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Некоторые жители Киевского района Одессы остались без водоснабжения: в чем причина

28 апреля 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Жители Киевского района Одессы остались без водоснабжения
Бювет в Киевском районе. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня в части Киевского района Одессы не будет воды. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По информации предприятия, в настоящее время воды в кранах нет у жителей следующих улиц:

  • улицы Дача Ковалевского;
  • улица Академика Уильямса;
  • Монастырский переул.

Восстановить водоснабжение планируют до 15:00. Время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Адреса бюветов в Киевском районе

  • Академика Глушко проспект, 1;
  • Фонтанская дорога, 16;
  • ​Проспект Небесной Сотни, 14;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150

Отметим, с 12 апреля компания "Инфоксводоканал" приступила к обновлению старого водопровода в Приморском районе Одессы. При выполнении ремонта возможно временное ограничение движения авто.

Напомним, Одесчина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.

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