Некоторые жители Киевского района Одессы остались без водоснабжения: в чем причина
Сегодня в части Киевского района Одессы не будет воды. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Кто остался без воды
По информации предприятия, в настоящее время воды в кранах нет у жителей следующих улиц:
- улицы Дача Ковалевского;
- улица Академика Уильямса;
- Монастырский переул.
Восстановить водоснабжение планируют до 15:00. Время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Адреса бюветов в Киевском районе
- Академика Глушко проспект, 1;
- Фонтанская дорога, 16;
- Проспект Небесной Сотни, 14;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150
Отметим, с 12 апреля компания "Инфоксводоканал" приступила к обновлению старого водопровода в Приморском районе Одессы. При выполнении ремонта возможно временное ограничение движения авто.
Напомним, Одесчина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.