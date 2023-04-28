Жители Киевского района Одессы остались без водоснабжения

Бювет в Киевском районе. Фото: Одесский городской совет

Сегодня в части Киевского района Одессы не будет воды. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Читайте также:

Кто остался без воды

По информации предприятия, в настоящее время воды в кранах нет у жителей следующих улиц:

улицы Дача Ковалевского;

улица Академика Уильямса;

Монастырский переул.

Восстановить водоснабжение планируют до 15:00. Время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Адреса бюветов в Киевском районе

Академика Глушко проспект, 1;

Фонтанская дорога, 16;

​Проспект Небесной Сотни, 14;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150

Отметим, с 12 апреля компания "Инфоксводоканал" приступила к обновлению старого водопровода в Приморском районе Одессы. При выполнении ремонта возможно временное ограничение движения авто.

Напомним, Одесчина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.