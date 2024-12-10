Деколонізатори взялися за Білгород-Дністровський — що вимагають прибрати

Деколонізація на Одещині — вивіски російською в Аккермані
У Білгороді-Дністровському на Одещині залишилися понад сто вивісок і оголошень російською мовою. Активісти вимагають у міської влади їх прибрати.
Про це повідомили у громадській організації "Деколонізація. Україна".
Порушення закону
Активісти опублікували фото вивіски магазину "Пушкінський" у Білгороді-Дністровському. За їхніми словами, подібних випадків у місті дуже багато.
"Надіслали сьогодні звернення до міської ради з вимогою демонтувати понад 100 об'єктів", — заявили в організації.
Зазначимо, що на сайті міськради Білгорода-Дністровського протягом останнього року неодноразово з'являлися заклики до підприємців замінити російськомовні вивіски й рекламні банери російськомовними.
Нагадаємо, з початку року з Одеської області надійшло 75 звернень щодо порушення мовного законодавства. Найбільше скаржаться на приватний бізнес, який розміщує рекламу і оголошення недержавною мовою.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі українську виконавицю Кажанну звільнили з роботи через принципову відмову перейти на російську. Також ми розповідали про одесита, якого не погодили на роль ведучого новорічного корпоративу через проукраїнську позицію.
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