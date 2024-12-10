Деколонізатори взялися за Білгород-Дністровський — що вимагають прибрати

Російськомовні вивіски у Білгороді-Дністровському. Фото: Бессарабія.Інформ

У Білгороді-Дністровському на Одещині залишилися понад сто вивісок і оголошень російською мовою. Активісти вимагають у міської влади їх прибрати.

Про це повідомили у громадській організації "Деколонізація. Україна".

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Активісти опублікували фото вивіски магазину "Пушкінський" у Білгороді-Дністровському. За їхніми словами, подібних випадків у місті дуже багато.

Російськомовна вивіска у Білгороді-Дністровському. Фото: Деколонізація.Україна

"Надіслали сьогодні звернення до міської ради з вимогою демонтувати понад 100 об'єктів", — заявили в організації.

Зазначимо, що на сайті міськради Білгорода-Дністровського протягом останнього року неодноразово з'являлися заклики до підприємців замінити російськомовні вивіски й рекламні банери російськомовними.

Нагадаємо, з початку року з Одеської області надійшло 75 звернень щодо порушення мовного законодавства. Найбільше скаржаться на приватний бізнес, який розміщує рекламу і оголошення недержавною мовою.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі українську виконавицю Кажанну звільнили з роботи через принципову відмову перейти на російську. Також ми розповідали про одесита, якого не погодили на роль ведучого новорічного корпоративу через проукраїнську позицію.