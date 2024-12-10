Деколонизаторы взялись за Белгород-Днестровский — что требуют убрать

Русскоязычные вывески в Белгороде-Днестровском. Фото: Бессарабия.Информ

В Белгороде-Днестровском на Одесщине осталось более ста вывесок и объявлений на русском языке. Активисты требуют у городских властей их убрать.

Об этом сообщили в общественной организации "Деколонизация. Украина".

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Активисты опубликовали фото вывески магазина "Пушкинский" в Белгороде-Днестровском. По их словам, подобных случаев в городе очень много.

Русскоязычная вывеска в Белгороде-Днестровском. Фото: Деколонизация.

"Отправили сегодня обращение в городской совет с требованием демонтировать более 100 объектов", — заявили в организации.

Отметим, что на сайте горсовета Белгород-Днестровского в течение последнего года неоднократно появлялись призывы к предпринимателям заменить русскоязычные вывески и рекламные баннеры на русскоязычные.

Напомним, с начала года из Одесской области поступило 75 обращений по поводу нарушения языкового законодательства. Больше всего жалуются на частный бизнес, размещающий рекламу и объявления на негосударственном языке.

Ранее мы сообщали, что в Одессе украинскую исполнительницу Кажанну уволили с работы из-за принципиального отказа перейти на российский. Также мы рассказывали об одессите, которого не согласовали на роль ведущего новогоднего корпоратива из-за проукраинской позиции.