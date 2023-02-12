Одеситам протягом доби 12 лютого не вимикатимуть світло, - енергетики.

В разі перевантажень мережі можуть працювати графіки

Сьогодні, 12 лютого, одесити та мешканці області радітимуть благам цивілізації протягом доби. У список "щасливців" потрапила ще низка областей.

Про це повідомляє компанія ДТЕК Одеські електромережі.

"Національна енергетична компанія "Укренерго" 12 лютого не надала оператору розподілу ДТЕК обмежень на споживання електроенергії, що дозволяє не вимикати світло в Одеській області", — йдеться у повідомленні компанії.

Також день без вимкнень, окрім Одещини, компанія може влаштувати мешканцям Києва, Київської та Дніпровської областей. Зазначається, що в разі перенавантаження мереж можуть застосувати стабілізаційні графіки відключень.В "Укренерго" підкреслюють, що такі "світлові" акції у нашому регіоні можливі завдяки оперативному ремонту мереж після аварій.

"На Одещині фахівцям "Укренерго" разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення", — йдеться у повідомленні НЕК “"Укренерго".

Ситуація зі світом зараз

Зазначимо, що підрозділ ДТЕК Одеські електромережі, з 9 лютого в тестовому режимі запустив оновлені графіки стабілізаційних відключень у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі після масованих обстрілів та аварій на обладнанні НЕК "Укренерго". Результати показали, що до масованого обстрілу 10 лютого, в Одесі та Одеському районі світло було в середньому 18 годин на добу. Мешканці Одеської області були зі світлом в середньому 17 годин на добу.

Тестування нових графіків

Тестувати подачу електроенергії за новим поділом груп ДТЕК розпочав кілька днів тому. 9 лютого пройшов перший день роботи тестових графіків стабілізаційних відключень. Енергетикам вдалось забезпечити 100% будинків Одеської області електроенергією в гарантовані години білої зони.

"Цього вдалось досягти завдяки достатнім лімітам та сприятливим погодним умовам, які дозволили збільшити виробництво зеленої енергії. Сонячні та вітрові електростанції частково покрили дефіцит електроенергії й дозволили давати більше світла мешканцям Одещини", — йдеться в повідомленні ДТЕКу.

Нагадаємо, напередодні противник здійснив масований ракетний удар по території України. Пуски здійснювались з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Це була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.

Фото: ГРАД