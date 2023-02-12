Одеситам протягом доби 12 лютого не вимикатимуть світло, - енергетики.

День без відключень: енергетики обіцяють не вимикати світло на Одещині протягом доби
Сьогодні, 12 лютого, одесити та мешканці області радітимуть благам цивілізації протягом доби. У список "щасливців" потрапила ще низка областей.
Про це повідомляє компанія ДТЕК Одеські електромережі.
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"Національна енергетична компанія "Укренерго" 12 лютого не надала оператору розподілу ДТЕК обмежень на споживання електроенергії, що дозволяє не вимикати світло в Одеській області", — йдеться у повідомленні компанії.
Також день без вимкнень, окрім Одещини, компанія може влаштувати мешканцям Києва, Київської та Дніпровської областей. Зазначається, що в разі перенавантаження мереж можуть застосувати стабілізаційні графіки відключень.В "Укренерго" підкреслюють, що такі "світлові" акції у нашому регіоні можливі завдяки оперативному ремонту мереж після аварій.
"На Одещині фахівцям "Укренерго" разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення", — йдеться у повідомленні НЕК “"Укренерго".
Ситуація зі світом зараз
Зазначимо, що підрозділ ДТЕК Одеські електромережі, з 9 лютого в тестовому режимі запустив оновлені графіки стабілізаційних відключень у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі після масованих обстрілів та аварій на обладнанні НЕК "Укренерго". Результати показали, що до масованого обстрілу 10 лютого, в Одесі та Одеському районі світло було в середньому 18 годин на добу. Мешканці Одеської області були зі світлом в середньому 17 годин на добу.
Тестування нових графіків
Тестувати подачу електроенергії за новим поділом груп ДТЕК розпочав кілька днів тому. 9 лютого пройшов перший день роботи тестових графіків стабілізаційних відключень. Енергетикам вдалось забезпечити 100% будинків Одеської області електроенергією в гарантовані години білої зони.
"Цього вдалось досягти завдяки достатнім лімітам та сприятливим погодним умовам, які дозволили збільшити виробництво зеленої енергії. Сонячні та вітрові електростанції частково покрили дефіцит електроенергії й дозволили давати більше світла мешканцям Одещини", — йдеться в повідомленні ДТЕКу.
Нагадаємо, напередодні противник здійснив масований ракетний удар по території України. Пуски здійснювались з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Це була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.