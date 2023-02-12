Одесситам в течение суток 12 февраля не выключат свет, - энергетики.

День без отключений: энергетики обещают не выключать свет на Одесчине в течение суток
Сегодня, 12 февраля, одесситы и жители области будут радоваться благам цивилизации в течение суток. В список "счастливчиков" попал еще ряд областей.
Об этом сообщает компания ДТЭК Одесские электросети.
-
Ляшко рассказал, сколько медучреждений во время войны уничтожили россияне
-
Оккупанты в очередной раз обстреляли здание Херсонской ОГА: что известно
-
Грузия продолжает убивать экс-президента Саакашвили, — Михаил Подоляк о позиции Грузии по делу осужденного политика
-
Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения
-
Для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты привлекли иностранных наемников, — ГУР
-
Шикарный гол "Униона" в ворота "РБ Лейпциг" испугал "Баварию": Берлин идет за чемпионством
-
В Укрэнерго рассказали о состоянии электросети: где могут применить аварийные отключения
-
Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии: погибла женщина
-
На работу будет доехать проще: с понедельника в Одессе будет работать электротранспорт
-
Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона: о чем договорились
"Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 12 февраля не предоставила оператору распределения ДТЭК ограничений на потребление электроэнергии, что позволяет не выключать свет в Одесской области", — говорится в сообщении компании.
Также день без отключений, кроме Одесской области, компания может устроить жителям Киева, Киевской и Днепровской областей. В "Укрэнерго" подчеркивают, что такие "световые" акции в нашем регионе возможны благодаря оперативному ремонту сетей после аварий.
"На Одесчине специалистам "Укрэнерго" вместе с облэнерго удалось ввести в работу часть оборудования, продолжаются работы по возвращению региона энергопитания", — говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".
Ситуация с миром сейчас
Отметим, что подразделение ДТЭК Одесские электросети недавно в тестовом режиме запустило обновленные графики стабилизационных отключений в связи со сложной ситуацией в энергосистеме после массированных обстрелов и аварий на оборудовании НЭК "Укрэнерго". Результаты показали, что до массированного обстрела 10 февраля, в Одессе и Одесском районе свет был в среднем 18 часов в сутки. Жители Одесской области находились со светом в среднем 17 часов в сутки.
Тестирование новых графиков
Тестировать подачу электроэнергии по новому разделению групп ДТЭК начал несколько дней назад. 9 февраля прошел первый день работы тестовых графиков стабилизационных отключений. Энергетикам удалось обеспечить 100% домов Одесской области электроэнергией в гарантированные часы белой зоны.
"Это удалось достичь благодаря достаточным лимитам и благоприятным погодным условиям, которые позволили увеличить производство зеленой энергии. Солнечные и ветровые электростанции частично покрыли дефицит электроэнергии и позволили давать больше света жителям Одесчины", — говорится в сообщении ДТЭКа.
Напомним, накануне противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Пуски производились с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Это была 14-я массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.
Фото: ГРАД