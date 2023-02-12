Одесситам в течение суток 12 февраля не выключат свет, - энергетики.

При перегрузках сети могут работать графики

Сегодня, 12 февраля, одесситы и жители области будут радоваться благам цивилизации в течение суток. В список "счастливчиков" попал еще ряд областей.

Об этом сообщает компания ДТЭК Одесские электросети.

"Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 12 февраля не предоставила оператору распределения ДТЭК ограничений на потребление электроэнергии, что позволяет не выключать свет в Одесской области", — говорится в сообщении компании.

Также день без отключений, кроме Одесской области, компания может устроить жителям Киева, Киевской и Днепровской областей. В "Укрэнерго" подчеркивают, что такие "световые" акции в нашем регионе возможны благодаря оперативному ремонту сетей после аварий.

"На Одесчине специалистам "Укрэнерго" вместе с облэнерго удалось ввести в работу часть оборудования, продолжаются работы по возвращению региона энергопитания", — говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

Ситуация с миром сейчас

Отметим, что подразделение ДТЭК Одесские электросети недавно в тестовом режиме запустило обновленные графики стабилизационных отключений в связи со сложной ситуацией в энергосистеме после массированных обстрелов и аварий на оборудовании НЭК "Укрэнерго". Результаты показали, что до массированного обстрела 10 февраля, в Одессе и Одесском районе свет был в среднем 18 часов в сутки. Жители Одесской области находились со светом в среднем 17 часов в сутки.

Тестирование новых графиков

Тестировать подачу электроэнергии по новому разделению групп ДТЭК начал несколько дней назад. 9 февраля прошел первый день работы тестовых графиков стабилизационных отключений. Энергетикам удалось обеспечить 100% домов Одесской области электроэнергией в гарантированные часы белой зоны.

"Это удалось достичь благодаря достаточным лимитам и благоприятным погодным условиям, которые позволили увеличить производство зеленой энергии. Солнечные и ветровые электростанции частично покрыли дефицит электроэнергии и позволили давать больше света жителям Одесчины", — говорится в сообщении ДТЭКа.

Напомним, накануне противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Пуски производились с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Это была 14-я массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.

Фото: ГРАД