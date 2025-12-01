Відео
Головна Одеса День міста Одеси залишається незмінним — головна причина

День міста Одеси залишається незмінним — головна причина

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 17:30
Новий Статут Одеси: чому день міста лишається 2 вересня
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська влада вирішила не змінювати дату відзначення дня міста. Попри оновлення Статуту громади та додавання до нього нової історичної дати — 19 травня, дня першої письмової згадки про порт Хаджибей, традиційне святкування 2 вересня залишили.

Про причини такого рішення розповів в.о. міського голови Ігор Коваль в інтерв’ю "Суспільне Одеса".

Чому саме 2 вересня залишили

За словами Ігоря Коваля, 2 вересня за багато років стала для Одеси сталим символом і частиною міської ідентичності. Робоча група, яка працювала над Статутом понад два роки, зібрала зауваження від громадських організацій і експертів, однак пропозицій щодо перенесення дня міста більшість мешканців не підтримала.

"Для одеситів 2 вересня давно стало звичною датою, частиною локальної традиції. Тому ми її зберегли", — пояснив Коваль.

У новій редакції документа вилучили колоніальні формулювання та додали історичні контексти — античні поселення, Дженестру й Хаджибей. Але саму дату святкування вирішили не чіпати. Виконуючи обов'язки мера підкреслив, що всі експертні висновки були оприлюднені, а зміни вносили системно.

Реакція суспільства

Частина активістів наполягала на перегляді дати, пояснюючи це бажанням уникнути імперських асоціацій. У міськраді відповіли, що саме новий Статут позбавляє документ колоніальних елементів і розширює локальну історичну базу. Коваль також наголосив на важливості громадянської ідентичності Одеси.

"Місто мультикультурне, і це наша сила. Але сьогодні ключове — українська політична самоідентифікація. Хто б ти не був за походженням, ти громадянин України і працюєш для цієї країни", — зазначив він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що частина пам'ятників Одещини втратили статус охоронного об'єкту. Також ми писали, що в Одесі з'явилася вулиця Леся Курбаса.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
