День города Одессы остается неизменным — главная причина

День города Одессы остается неизменным — главная причина

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 17:30
Новый Устав Одессы: почему день города остается 2 сентября
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесские власти решили не менять дату празднования дня города. Несмотря на обновление Устава громады и добавление в него новой исторической даты — 19 мая, дня первого письменного упоминания о порту Хаджибей, традиционное празднование 2 сентября оставили.

О причинах такого решения рассказал и.о. городского головы Игорь Коваль в интервью "Суспільне Одеса".

Почему именно 2 сентября оставили

По словам Игоря Коваля, 2 сентября за многие годы стала для Одессы устоявшимся символом и частью городской идентичности. Рабочая группа, которая работала над Уставом более двух лет, собрала замечания от общественных организаций и экспертов, однако предложений о переносе дня города большинство жителей не поддержало.

"Для одесситов 2 сентября давно стало привычной датой, частью локальной традиции. Поэтому мы ее сохранили", — пояснил Коваль.

В новой редакции документа изъяли колониальные формулировки и добавили исторические контексты — античные поселения, Дженестру и Хаджибей. Но саму дату празднования решили не трогать. Исполняющий обязанности мэра подчеркнул, что все экспертные выводы были обнародованы, а изменения вносили системно.

Реакция общества

Часть активистов настаивала на пересмотре даты, объясняя это желанием избежать имперских ассоциаций. В горсовете ответили, что именно новый Устав лишает документ колониальных элементов и расширяет локальную историческую базу. Коваль также отметил важность гражданской идентичности Одессы.

"Город мультикультурный, и это наша сила. Но сегодня ключевое — украинская политическая самоидентификация. Кто бы ты ни был по происхождению, ты гражданин Украины и работаешь для этой страны", — отметил он.

Напомним, мы сообщали, что часть памятников Одесской области потеряли статус охранного объекта. Также мы писали, что в Одессе появилась улица Леся Курбаса.

Одесса Одесская область декоммунизация городской совет Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
