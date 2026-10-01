День захисників 1 жовтня: що одесити бажають військовим

Українські військові. Фото: Новини.LIVE

1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць — дату, що нагадує про ціну оборони країни та людей, які взяли на себе цю відповідальність. За роки повномасштабної війни це свято стало значно ближчим до повсякденного життя українців. Сьогодні це привід зупинитися й осмислити, що означає служба для самих військових, їхніх родин і суспільства загалом.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, що вони хотіли б побажати захисникам і захисницям України.

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Побажання захисникам

Одесити по-різному формулюють те, що хотіли б сказати українським військовим. Це передусім люди, які щодня стоять на захисті країни і з усіх сил намагаються вберегти своїх близьких. У когось на службі рідні чи друзі, тож слова побажання звучать особливо щиро.

"Бажаю гарного настрою, здоров'я, щастя, любові, радості, найскорішого повернення додому з нашою перемогою. Всього-всього їм найкращого, найліпшого. Всього, що вони собі самі бажають. Дякую їм, дякую їм і дякую їм. Слава Україні!", — ділиться Наталія.

Наталя з побажаннями захисникам. Фото: Новини.LIVE

Вдячність військовим

Війна змінила звичне життя, але навіть у складних умовах люди продовжують працювати, зустрічатися з близькими й займатися повсякденними справами. За цією можливістю стоїть служба тих, хто нині тримає оборону.

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"Ми їх дуже цінуємо, поважаємо, тому дякую їм. Ми зараз можемо піти попити кави, навіть в таких умовах. Просто велика вдячність, дійсно. Вдячність за все, що вони роблять для нас, заради нас, ну і заради себе також", — говорить Надія.

Надія про вдячність військовим. Фото: Новини.LIVE

Для військових важливо відчувати підтримку не лише під час служби. Після повернення до цивільного життя увага до них не має зникати. Те саме стосується й родин, які весь цей час проходять війну разом зі своїми близькими.

"Найскорішого завершення війни та повернення живими і здоровими додому. Поваги до них зі сторони України, щоб про них не забували і опікувалися ними, їхніми сім'ями", — каже Оксана.

Оксана про повагу до військових. Фото: Новини.LIVE

Рідні на фронті

Коли на фронті хтось свій, усе сприймається набагато ближче. Люди стежать за новинами, чекають повідомлень і тримають зв’язок, коли це можливо, але завжди знаходяться в напрузі. Подумки вони завжди з тими, хто ризикує життям.

"Я з Донбасу. Весь Донбас розбомбили. Але наші захисники-красені б'ються. У мене друг воює під Дружківкою. Удачі йому та іншим", — розповідає Олександр.

Олександр про друга-військового. Фото: Новини.LIVE

Окрім слів підтримки, люди говорять і про те, що військові мають вчасно отримувати все необхідне для служби. Йдеться не лише про моральну підтримку, а й про належне забезпечення на фронті.

"Перемоги! Наснаги, сила духа в них є, щоб побільше їм поставляли вчасно і амуніцію, і зброю. Ми їх любимо, ми їх чекаємо. У мене син і друг служать, так що здоров'я вам, хлопці. Любимо вас, очікуємо", — бажає Олена.

Олена про забезпечення на фронті. Фото: Новини.LIVE

У побажаннях немає однакових формулювань, бо кожен говорить про військових через власний досвід і особисті переживання. Для когось це слова вдячності, для когось — тривога за близьких чи думки про те, що буде після повернення з фронту. Але в усіх відповідях відчувається небайдужість і повага до тих, хто сьогодні служить.

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