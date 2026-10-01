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Главная Одесса День защитников и защитниц: что одесситы желают украинским военным

День защитников и защитниц: что одесситы желают украинским военным

Ua ru
1 октября 2026 06:33
День защитников 1 октября: что одесситы желают военным
Украинские военные. Фото: Новини.LIVE

1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц — дату, напоминающую о цене защиты страны и о людях, взявших на себя эту ответственность. За годы полномасштабной войны этот праздник стал гораздо ближе к повседневной жизни украинцев. Сегодня это повод остановиться и осмыслить, что означает служба для самих военных, их семей и общества в целом.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, что они хотели бы пожелать защитникам и защитницам Украины.

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Пожелания защитникам

Одесситы по-разному формулируют то, что хотели бы сказать украинским военным. Это прежде всего люди, которые ежедневно стоят на защите страны и изо всех сил стараются уберечь своих близких. У кого-то на службе родные или друзья, поэтому слова пожеланий звучат особенно искренне.

"Желаю хорошего настроения, здоровья, счастья, любви, радости, скорейшего возвращения домой с нашей победой. Всего-всего им самого лучшего, самого прекрасного. Всего, чего они сами себе желают. Спасибо им, спасибо им и спасибо им. Слава Украине!", — делится Наталья.

Наталя з побажаннями захисникам. Фото: Новини.LIVE
Наталья с пожеланиями защитникам. Фото: Новини.LIVE

Благодарность военным

Война изменила привычную жизнь, но даже в сложных условиях люди продолжают работать, встречаться с близкими и заниматься повседневными делами. За этой возможностью стоит служба тех, кто сейчас держит оборону.

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"Мы их очень ценим, уважаем, поэтому благодарю их. Мы сейчас можем пойти выпить кофе, даже в таких условиях. Просто огромная благодарность, действительно. Благодарность за всё, что они делают для нас, ради нас, ну и ради себя тоже", — говорит Надежда.

Надія про вдячність військовим. Фото: Новини.LIVE
Надежда о благодарности военным. Фото: Новини.LIVE

Для военных важно чувствовать поддержку не только во время службы. После возвращения к гражданской жизни внимание к ним не должно исчезать. То же самое касается и семей, которые всё это время переживают войну вместе со своими близкими.

"Как можно скорее закончится война и они вернутся живыми и здоровыми домой. Уважение к ним со стороны Украины, чтобы о них не забывали и заботились о них, об их семьях", — говорит Оксана.

Оксана про повагу до військових. Фото: Новини.LIVE
Оксана об уважении к военным. Фото: Новини.LIVE

Родные на фронте

Когда на фронте кто-то свой, всё воспринимается гораздо ближе. Люди следят за новостями, ждут сообщений и поддерживают связь, когда это возможно, но всегда находятся в напряжении. Мыслями они всегда с теми, кто рискует жизнью.

"Я из Донбасса. Весь Донбасс разбомбили. Но наши красавцы-защитники сражаются. У меня друг воюет под Дружковкой. Удачи ему и другим", — рассказывает Александр.

Олександр про друга-військового. Фото: Новини.LIVE
Александр о друге-военном. Фото: Новини.LIVE

Помимо слов поддержки, люди говорят и о том, что военные должны вовремя получать всё необходимое для службы. Речь идёт не только о моральной поддержке, но и о надлежащем обеспечении на фронте.

"Победы! Воодушевления им у них есть сила духа, чтобы им побольше своевременно поставляли и амуницию, и оружие. Мы их любим, мы их ждем. У меня сын и друг служат, так что здоровья вам, ребята. Любим вас, ждем", — желает Елена.

Олена про забезпечення на фронті. Фото: Новини.LIVE
Елена об обеспечении на фронте. Фото: Новини.LIVE

В пожеланиях нет одинаковых формулировок, ведь каждый говорит о военных, опираясь на собственный опыт и личные переживания. Для кого-то это слова благодарности, для кого-то — тревога за близких или мысли о том, что будет после возвращения с фронта. Но во всех ответах чувствуется неравнодушие и уважение к тем, кто сегодня служит.

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Одесса Украина День защитников и защитниц Украины Новости Одессы украинские военные
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

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