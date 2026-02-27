День заснування Одеської області: цікаві факти та рекорди регіону

Одещина з висоти. Фото: od.vgorode.ua

Одещина — один із найвпізнаваніших регіонів України. Вона відома своїми просторами, морським узбережжям і багатою історією. Тут поєдналися різні культури, традиції та природні ландшафти. Саме це формує особливий південний характер області.

У день заснування Одеської області Новини.LIVE зібрали цікаві факти про регіон.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про Одещину

Сьогодні свій 94 день від заснування відзначає Одеська область. Вона була заснована 27 лютого 1932 року в межах адміністративної реформи Української СРР із центром в Одесі. До революційних подій місто не було центром окремої губернії й входило до Херсонської, хоча його економічний вплив на південь був надзвичайно потужним. Сучасна адміністративна логіка формування області склалася відносно недавно, поєднавши навколо Одеси порти, аграрні райони та ключові транспортні шляхи.

Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Територія масштабів

Мало хто замислюється, але Одеська область — це справжній велетень. Вона офіційно є найбільшою за площею в усій Україні. Її територія настільки розлога, що тут могли б поміститися деякі європейські країни. Завдяки такому масштабу область має вихід до моря, кордони з кількома державами та доступ до найбільших річок. Це робить її головними морськими воротами країни, через які проходить більшість вантажів та товарів. Проте Одещина — це не лише про роботу та логістику. Це край контрастів — від індустріальних пейзажів Південного та Чорноморська до безкрайніх виноградників на півдні, які за площею та якістю врожаю успішно конкурують з французькими чи італійськими плантаціями.

Судно в порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Залізнична дорога

У XIX столітті інфраструктура відіграла ключову роль у розвитку півдня України. Будівництво залізниці Одеса — Балта дало потужний поштовх появі та зростанню нових населених пунктів уздовж колії. Саме залізнична магістраль різко змінила економіку регіону, прискоривши торгівлю й розвиток значно швидше, ніж будь-які адміністративні реформи того часу.

Залізничний вокзал. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українська Венеція

Одним із головних приводів для гордості є місто Вилкове, яке часто називають "українською Венецією". Це унікальне місце в дельті Дунаю, де замість звичайних вулиць — канали, а замість автомобілів люди пересуваються на човнах. Це не просто туристична принада, а живий приклад того, як людина навчилася гармонійно жити посеред води та очерету.

Крім того, Одеська область славиться своїми лиманами, які мають цілющі властивості. Куяльницький лиман, наприклад, відомий далеко за межами країни своєю ропою та лікувальними грязями. Весна — найкращий час, щоб оцінити красу тутешніх заповідників, де гніздяться сотні видів рідкісних птахів, зокрема рожеві пелікани, яких часто можна побачити на півдні області.

Вуличка Вилково. Фото: Агенція оптимального відпочинку

Калейдоскоп народів

Головний скарб Одещини — це її люди. На території області мирно співіснують представники понад 133 національностей. Українці, болгари, молдавани, гагаузи, євреї, греки та багато інших створили тут неймовірний культурний мікс. Ви не знайдете іншого такого місця, де в одному селі готують найкращу болгарську міліну, а в сусідньому — молдавську маманигу чи традиційну українську юшку. Ця багатонаціональність проявляється у всьому: від архітектури маленьких містечок до місцевих діалектів, які роблять мову одеситів та мешканців області такою колоритною. Свято заснування області — це насамперед свято цієї великої родини, яка попри всі труднощі продовжує плекати свої традиції та розвивати рідний край.

Фестиваль Молдавської культури. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Акерманська фортеця

​Головним символом історії регіону є Акерманська фортеця у Білгороді-Дністровському. Це одна з найбільших оборонних споруд України, що збереглася майже в ідеальному стані. Її масивні вежі та мури над лиманом дозволяють відчути атмосферу середньовіччя. Тут досі проводять лицарські турніри, а археологи знаходять сліди античного міста Тіра, на залишках якого і виросла ця твердиня.

Аккерманська фортеця. Фото: myukraine.org.ua

Мавританська казка

​Для любителів романтичних руїн обов’язковим до відвідування є Палац Курісів. Ця будівля в рідкісному мавританському стилі з елементами готики виглядає як справжній східний замок посеред одеського степу. Навіть зараз його архітектура з мінаретами та зубчастими стінами вражає своєю витонченістю та є улюбленим місцем для атмосферних фотосесій.

Палац Курісів. Фото: VISIT Ukraine

Центр культури вина ​

Поруч із морем розкинулися безкрайні виноградники Шабо. Це не просто виробництво, а цілий культурний центр із гігантськими підземними сховищами та музеєм. Тут можна дізнатися, як швейцарські переселенці двісті років тому перетворили ці землі на виноробний рай.

Завод Шабо. Фото: shabo.ua

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як Хаджибей став Одесою. Лютий 1795 року називають моментом появи назви в офіційних паперах. Вона згадується в акті про створення Вознесенського намісництва. Однак історики підкреслюють, що цей документ не був актом перейменування. Адже жодного імператорського указу про зміну назви міста не існує.

Також ми писали про те, з якого моменту варто вести історію Одеси. Дослідники наполягають на необхідності розмежовувати ідеологічні свята та науково обґрунтований підхід до минулого. На відміну від політичних міфів, європейська традиція базує вік міст на першій писемній згадці в історичних документах. Для Одеси такою точкою відліку вважають початок XV століття, що повністю змінює уявлення про вік поселення.