День основания Одесской области: интересные факты и рекорды региона

Одесская область с высоты. Фото: od.vgorode.ua

Одесская область — один из самых знаменитых регионов Украины. Она славится своими широкими просторами, морским побережьем и богатым историческим наследием. В этом регионе переплелись разные культуры, традиции и природные ландшафты, что придает области уникальный южный колорит.

В день основания Одесской области Новини.LIVE собрали интересные факты о регионе.

Реклама

Читайте также:

Что известно об Одесской области

Сегодня свой 94 день со дня основания отмечает Одесская область. Она была основана 27 февраля 1932 года в рамках административной реформы Украинской ССР с центром в Одессе. До революционных событий город не был центром отдельной губернии и входил в Херсонскую, хотя его экономическое влияние на юг было чрезвычайно мощным. Современная административная логика формирования области сложилась относительно недавно, соединив вокруг Одессы порты, аграрные районы и ключевые транспортные пути.

Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Территория масштабов

Мало кто задумывается, но Одесская область — это настоящий великан. Она официально является самой большой по площади во всей Украине. Ее территория настолько обширна, что здесь могли бы поместиться некоторые европейские страны. Благодаря такому масштабу область имеет выход к морю, границы с несколькими государствами и доступ к крупнейшим рекам. Это делает ее главными морскими воротами страны, через которые проходит большинство грузов и товаров. Однако Одесская область — это не только о работе и логистике. Это край контрастов — от индустриальных пейзажей Южного и Черноморска до бескрайних виноградников на юге, которые по площади и качеству урожая успешно конкурируют с французскими или итальянскими плантациями.

Судно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Железнодорожная дорога

В XIX веке инфраструктура сыграла ключевую роль в развитии юга Украины. Строительство железной дороги Одесса — Балта дало мощный толчок появлению и росту новых населенных пунктов вдоль пути. Именно железнодорожная магистраль резко изменила экономику региона, ускорив торговлю и развитие значительно быстрее, чем любые административные реформы того времени.

Железнодорожный вокзал. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинская Венеция

Одним из главных поводов для гордости является город Вилково, который часто называют "украинской Венецией". Это уникальное место в дельте Дуная, где вместо обычных улиц — каналы, а вместо автомобилей люди передвигаются на лодках. Это не просто туристическая приманка, а живой пример того, как человек научился гармонично жить посреди воды и камыша.

Кроме того, Одесская область славится своими лиманами, которые обладают целебными свойствами. Куяльницкий лиман, например, известен далеко за пределами страны своей рапой и лечебными грязями. Весна — лучшее время, чтобы оценить красоту здешних заповедников, где гнездятся сотни видов редких птиц, в частности розовые пеликаны, которых часто можно увидеть на юге области.

Улочка Вилково. Фото: Агентство оптимального отдыха

Калейдоскоп народов

Главное сокровище Одесской области — это ее люди. На территории области мирно сосуществуют представители более 133 национальностей. Украинцы, болгары, молдаване, гагаузы, евреи, греки и многие другие создали здесь невероятный культурный микс. Вы не найдете другого такого места, где в одном селе готовят лучшую болгарскую милину, а в соседнем — молдавскую маманыгу или традиционную украинскую уху. Эта многонациональность проявляется во всем: от архитектуры маленьких городков до местных диалектов, которые делают язык одесситов и жителей области таким колоритным. Праздник основания области — это прежде всего праздник этой большой семьи, которая несмотря на все трудности продолжает лелеять свои традиции и развивать родной край.

Фестиваль Молдавской культуры. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Аккерманская крепость

Главным символом истории региона является Аккерманская крепость в Белгороде-Днестровском. Это одно из крупнейших оборонительных сооружений Украины, сохранившееся почти в идеальном состоянии. Ее массивные башни и стены над лиманом позволяют почувствовать атмосферу средневековья. Здесь до сих пор проводят рыцарские турниры, а археологи находят следы античного города Тира, на остатках которого и выросла эта твердыня.

Аккерманская крепость. Фото: myukraine.org.ua

Мавританская сказка

Для любителей романтических руин обязательным к посещению является Дворец Курисов. Это здание в редком мавританском стиле с элементами готики выглядит как настоящий восточный замок посреди одесской степи. Даже сейчас его архитектура с минаретами и зубчатыми стенами поражает своим изяществом и является излюбленным местом для атмосферных фотосессий.

Дворец Курисов. Фото: VISIT Ukraine

Центр культуры вина

Рядом с морем раскинулись бескрайние виноградники Шабо. Это не просто производство, а целый культурный центр с гигантскими подземными хранилищами и музеем. Здесь можно узнать, как швейцарские переселенцы двести лет назад превратили эти земли в винодельческий рай.

Завод Шабо. Фото: shabo.ua

Напомним, мы сообщали о том, как Хаджибей стал Одессой. Февраль 1795 года называют моментом появления названия в официальных бумагах. Оно упоминается в акте о создании Вознесенского наместничества. Однако историки подчеркивают, что этот документ не был актом переименования. Ведь никакого императорского указа об изменении названия города не существует.

Также мы писали о том, с какого момента стоит вести историю Одессы. Исследователи настаивают на необходимости разграничивать идеологические праздники и научно обоснованный подход к прошлому. В отличие от политических мифов, европейская традиция базирует возраст городов на первом письменном упоминании в исторических документах. Для Одессы такой точкой отсчета считают начало XV века, что полностью меняет представление о возрасте поселения.