Деокупація острова Зміїний врятувала українську економіку, — Братчук

Звільнення Зміїного було принциповим для країни

Деокупація острова Зміїний стала поштовхом для запуску "зернової угоди". Експорт агропродукції важливий не тільки для економіки України, а й для продовольчої безпеки країн Африки та Азії.

Про це в ефірі телемарафону зазначив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Дійсно, коли ми говоримо про економіку, то зрозуміло, що це був контроль за логістичними морськими шляхами у Чорному морі. Фактично мова йшла про повне блокування портів Великої Одеси, й це відбувалося у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. І саме завдяки ЗСУ "зернова угода" працює. І це сьогодні поповнює наш бюджет. Звільнення Зміїного для нас було принциповим", — сказав Сергій Братчук.

Нагадаємо, у рамках "зернової ініціативи" в лютому проведено вдвічі менше інспекцій, ніж заплановано. Це є наслідком деструктивної політики росії, спрямованої на гальмування експорту української агропродукції.

Продовження "зернової угоди"

Тим часом в рф зробили заяву про продовження дії домовленостей. Втім, експортувати продовольство мають не 120, а 60 днів. Віцепрем'єр-міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков зазначив, що це суперечить домовленостям.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.