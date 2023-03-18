Деоккупация острова Змеиный спасла украинскую экономику, — Братчук

Освобождение Змеиного было принципиальным для страны

Деоккупация острова Змеиный стала толчком для запуска "зернового соглашения". Экспорт агропродукции важен не только для экономики Украины, но и продовольственной безопасности стран Африки и Азии.

Об этом в эфире телемарафона отметил представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Действительно, когда мы говорим об экономике, то понятно, что это был контроль за логистическими морскими путями в Черном море. Фактически речь шла о полной блокировке портов Великой Одессы, и это происходило в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение. И именно благодаря ВСУ "зерновое соглашение" работает. И это сегодня пополняет наш бюджет. Освобождение Змеиного для нас было принципиальным", — сказал Сергей Братчук.

Напомним, в рамках "зерновой инициативы" в феврале проведено вдвое меньше инспекций, чем запланировано. Это следствие деструктивной политики россии, направленной на торможение экспорта украинской агропродукции.

Продление "зернового соглашения"

Между тем в россии сделали заявление о продлении действия договоренностей. Впрочем, экспортировать продовольствие должны не 120, а 60 дней. Вице-премьер-министр инфраструктуры и развития общин и территорий Александр Кубраков отметил, что это противоречит договоренностям.

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.