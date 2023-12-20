Дерусифікація одеського ЖК провалилася — на Радужному перейменували не всі будинки

Будинок у Радужному. Фото: Новини.LIVE

Вчора у мережі зʼявилися кадри з ЖК Радужний, де комунальники замальовують російську літеру у назві масиву. Проте сьогодні зʼявилася інформація торкнулася не усіх будинків.

Про це з місця повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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Наразі відомо, що "перейменували" будинок, який стоїть "лицем" до проспекту Небесної сотні. А от будівлі, на яких назва вказує на поле, вирішили не чіпати.

Будинок у Радужному. Фото: Новини.LIVE

Чому саме зараз вирішили "змінити" назву та як обирали будинок, невідомо. Проте найближчим часом українізуватися може й решта будівель житлового комплексу.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало оновлення державної програми "єВідновлення". Наголошується, що тепер заяви на компенсацію за знищене житло можуть подавати більше українців.

Також ми писали, що в Одесі планують виплатити з державного бюджету компенсації військовим на придбання житла. Наразі відомо, що цю суму збільшили майже у три рази, порівняно з минулим роком.

Додамо, від початку війни в Одесі відбулися зміни на ринку нерухомості. Зокрема, наразі дещо впала вартість на купівлю житла, водночас оренда залишилася на довоєнному рівні.