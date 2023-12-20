Деруссификация одесского ЖК провалилася — на Радужном переименовали не все дома

Дом в Радужном. Фото: Новини.LIVE

Вчера в сети появились кадры из ЖК Радужный, где коммунальщики зарисовывают русскую букву в названии массива. Однако сегодня появилась информация, коснувшаяся не всех домов.

Об этом сообщили корреспонденты Новости.LIVE.

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Пока известно, что "переименовали" дом, который стоит "лицом" к проспекту Небесной сотни. А вот здания, на которых название указывает на поле, решили не трогать.

Дом в Радужном. Фото: Новини.LIVE

Почему именно сейчас решили "изменить" название и как выбирали дом, неизвестно. Однако в ближайшее время украинизировать могут и остальные здания жилого комплекса.

Напомним, Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало обновление государственной программы "єВідновлення". Отмечается, что теперь заявления на компенсацию за уничтоженное жилье могут подавать больше украинцев.

Также мы писали, что в Одессе планируется выплатить из государственного бюджета компенсации военным на приобретение жилья. Пока известно, что эту сумму увеличили почти в три раза по сравнению с прошлым годом.

С начала войны в Одессе произошли изменения на рынке недвижимости. В частности, в настоящее время несколько упала стоимость на покупку жилья, в то же время аренда осталась на довоенном уровне.