Ракетна загроза з Чорного моря — Риженко

Кораблі РФ у морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російський флот досі має можливість запускати десятки ракет з акваторії Чорного моря. Попри те, що більшість кораблів ворог ховає у Новоросійську та Севастополі, їхній ударний потенціал зберігається. Українські військові працюють над тим, щоб позбавити Росію цієї можливості.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" розповів заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко.

Загроза з моря

За словами Андрія Риженка, складність полягає у швидкості операцій ворога. Від моменту виходу на позицію до запуску ракет минає всього кілька годин. Тож знищити корабель саме у цей час украй складно.

"Противник має можливість запустити одночасно до 50 ракет у Чорному морі і таку ж кількість у Каспійському. Ця загроза для нас, на жаль, залишається. Але Сили безпеки і оборони працюють над тим, щоб позбавити Росію цього потенціалу", — наголосив Риженко.

Він також зазначив, що протидіяти флоту можна завдяки протикорабельним ракетам, якщо їхня дальність дозволить вражати цілі. Це один зі шляхів, який може зменшити загрозу нових атак.

Нагадаємо, ми писали, що Росія ховає свої кораблі від ударів України. Також ми повідомляли, окупанти намагаються захистити Кримський міст від ударів.