Ракетная угроза с Черного моря - Рыженко

Корабли РФ в море. Фото иллюстративное: росСМИ

Российский флот до сих пор имеет возможность запускать десятки ракет из акватории Черного моря. Несмотря на то, что большинство кораблей враг прячет в Новороссийске и Севастополе, их ударный потенциал сохраняется. Украинские военные работают над тем, чтобы лишить Россию этой возможности.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" рассказал заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

Реклама

Читайте также:

Угроза с моря

По словам Андрея Рыженко, сложность заключается в скорости операций врага. С момента выхода на позицию до запуска ракет проходит всего несколько часов. Поэтому уничтожить корабль именно в это время крайне сложно.

"Противник имеет возможность запустить одновременно до 50 ракет в Черном море и такое же количество в Каспийском. Эта угроза для нас, к сожалению, остается. Но Силы безопасности и обороны работают над тем, чтобы лишить Россию этого потенциала", — подчеркнул Рыженко.

Он также отметил, что противодействовать флоту можно благодаря противокорабельным ракетам, если их дальность позволит поражать цели. Это один из путей, который может уменьшить угрозу новых атак.

Напомним, мы писали, что Россия прячет свои корабли от ударов Украины. Также мы сообщали, оккупанты пытаются защитить Крымский мост от ударов.