Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дід-"бізнесмен": на Одещині 73-річний українець перевозив призовників за кордон arrow

Дід-"бізнесмен": на Одещині 73-річний українець перевозив призовників за кордон

20 лютого 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дід "бізнесмен": на Одещині 73-річний українець перевозив призовників за кордон
Хотів трохи заробити, а може потрапити до в’язниці
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Житель Одещини організував схему незаконного вивезення чоловіків за кордон. Прикордонники Білгород-Дністровського завадили планам "бізнесмена". 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Читайте також:

Мешканець Одещини хотів "легкого заробітку". Він через закритий телеграм-канал,  вирішив надати послуги по безперешкодному потраплянню за кордон.

"Щоб реалізувати свої протиправні наміри, 73-річний громадянин України вдався до хитрощів. Спочатку він проінструктував двох майбутніх втікачів, щоб ті прибули до м.Одеси та, знявши номер в готелі, чекали  його дзвінка. Надалі організатор вдався ще й до підробки документів, зробивши чоловікам псевдодовідку про відрядження до порту, який знаходиться в Рені", — йдеться в повідомленні. 

За такі "послуги" правопорушники мали сплатити йому 4500 тисяч доларів США з кожного. Наразі про даний факт направлено повідомлення до Національної поліції за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення ст. 332 Кримінального кодексу України. Такі дії караються  позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Невдалі схеми незаконного перетину кордону

Мешканець Одещини обіцяв допомогти військовозобов’язаним нелегально перетнути кордон та втекти до іншої країни, в обхід пунктів пропуску. За незаконні оборудки йому загрожує кримінальна відповідальність. 

Мешканець Ізмаїла може сісти за ґрати через невдалу спробу переправити колегу призовного віку за кордон. 52-річний правопорушник зізнався у скоєному.

Двоє громадян України намагались в обхід пункту пропуску потрапити до Молдови. Помітити "втікачів" вдалось поблизу села Кубей Болградського району.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:20 Резніков назвав терміни надання Україні далекобійної зброї

14:20 ​​​​​​​На Facebook та Instagram запроваджують платну верифікацію: скільки коштуватиме "синя галочка"

14:13 Директорка МВФ Георгієва прибула у Київ, — нардеп

14:12 Хмарно та вітряно: синоптики розповіли, якою буде завтра буде погода в Україні

Новина з відео

14:03 "Відчуваємо підтримку": Зеленський поділився кадрами прибуття Байдена до Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:58 Штрафи у Польщі до 2000 злотих: про які заборони треба знати українцям

13:56 Зеленський обговорив із Байденом надання далекобійної зброї: деталі

Новина з фото

13:51 Розлучена Жизель Бюндхен відірвалась на карнавалі в Ріо-де-Жанейро

13:51 ​​​​​​​Талібан вирішив зайнятись бізнесом: частину військових баз планують перетворити на спеціальні економічні зони

13:45 Повернення довоєнних податків для бізнесу: Раді рекомендують ухвалити закон

Новина з відео

14:03 "Відчуваємо підтримку": Зеленський поділився кадрами прибуття Байдена до Києва

Новина з відео

13:37 Безпечне море: у бійців ВМС пройшли навчання на протимінному кораблі

Новина з відео

13:03 Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним

Термінова новина

12:21 Президент США Джо Байден прибув до Києва

Новина з відео

10:37 ​​​​​​​Росіяни зосередили на Луганщині велику кількість військ, можливо, під якусь дату, — Гайдай

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:09 Невже Байден? Центр Києва перекрили, на дорогах помітили кортеж дипломатії США

Новина з відео

09:38 Дев’яті роковини розстрілів на Майдані: в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

Новина з відео

08:02 У Бразилії через повені та зсуви загинули вже 36 людей

Новина з відео

06:00 Масниця 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах і листівках

Новина з відео

22:16 Зеленський провів засідання Ставки у розширеному форматі: яка ситуація на фронті

12:42 АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну

Рік великої війни

10:00 "Кожен може врятувати чиєсь життя": Харківському центру крові потрібно більше донорів

18:00 Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір

Ексклюзив

12:00 Як створити готельно-туристичний бізнес під час пандемії Covid і розвинути його під час війни: досвід Poderey Villas

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Актуальне по темі

None 20 Лютий 14:24

Резніков назвав терміни надання Україні далекобійної зброї

None 20 Лютий 14:17

​​​​​​​На Facebook та Instagram запроваджують платну верифікацію: скільки коштуватиме "синя галочка"

None 20 Лютий 14:23

Директорка МВФ Георгієва прибула у Київ, — нардеп

None 20 Лютий 14:08

Хмарно та вітряно: синоптики розповіли, якою буде завтра буде погода в Україні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB