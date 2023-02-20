Дід-"бізнесмен": на Одещині 73-річний українець перевозив призовників за кордон

Хотів трохи заробити, а може потрапити до в’язниці

Житель Одещини організував схему незаконного вивезення чоловіків за кордон. Прикордонники Білгород-Дністровського завадили планам "бізнесмена".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Мешканець Одещини хотів "легкого заробітку". Він через закритий телеграм-канал, вирішив надати послуги по безперешкодному потраплянню за кордон.

"Щоб реалізувати свої протиправні наміри, 73-річний громадянин України вдався до хитрощів. Спочатку він проінструктував двох майбутніх втікачів, щоб ті прибули до м.Одеси та, знявши номер в готелі, чекали його дзвінка. Надалі організатор вдався ще й до підробки документів, зробивши чоловікам псевдодовідку про відрядження до порту, який знаходиться в Рені", — йдеться в повідомленні.

За такі "послуги" правопорушники мали сплатити йому 4500 тисяч доларів США з кожного. Наразі про даний факт направлено повідомлення до Національної поліції за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення ст. 332 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Невдалі схеми незаконного перетину кордону

Мешканець Одещини обіцяв допомогти військовозобов’язаним нелегально перетнути кордон та втекти до іншої країни, в обхід пунктів пропуску. За незаконні оборудки йому загрожує кримінальна відповідальність.

Мешканець Ізмаїла може сісти за ґрати через невдалу спробу переправити колегу призовного віку за кордон. 52-річний правопорушник зізнався у скоєному.

Двоє громадян України намагались в обхід пункту пропуску потрапити до Молдови. Помітити "втікачів" вдалось поблизу села Кубей Болградського району.