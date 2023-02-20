Дед-"бизнесмен": в Одесской области 73-летний украинец перевозил призывников за границу

Хотел немного заработать, а может попасть в тюрьму

Житель Одесчины организовал схему незаконного вывоза мужчин за границу. Пограничники Белгород-Днестровского помешали планам "бизнесмена".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Житель Одесчины хотел "легкого заработка". Он через закрытый телеграмм-канал решил предоставить услуги по беспрепятственному попаданию за границу.

"Чтобы реализовать свои противоправные намерения, 73-летний гражданин Украины прибег к уловкам. Сначала он проинструктировал двух будущих беглецов, чтобы те прибыли в г. Одессу и, сняв номер в гостинице, ждали его звонка. В дальнейшем организатор прибег еще и к подделке документов, сделав мужчинам псевдосправку о командировках в порт, который находится в Рени", — говорится в сообщении.

За такие "услуги" правонарушители должны были уплатить ему 4500 тысяч долларов США с каждого. Теперь о данном факте направлено сообщение в Национальную полицию по факту выявления признаков уголовного правонарушения ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Неудачные схемы незаконного пересечения границы

Житель Одесской области обещал помочь военнообязанным нелегально пересечь границу и бежать в другую страну, в обход пунктов пропуска. За незаконные сделки ему грозит уголовная ответственность.

Житель Измаила может сесть за решетку из-за неудачной попытки переправить коллегу призывного возраста за границу. 52-летний правонарушитель признался в совершенном.

Два гражданина Украины пытались в обход пункта пропуска попасть в Молдову. Заметить "беглецов" удалось вблизи села Кубей Болградского района.