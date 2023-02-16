На Одещині прикордонники затримали утікачів

На них чекає суд

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Правопорушники виявились мешканцями Хмельниччини та Полтавщини.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Вдаючись до хитрощів намагались ввести в оману охоронців кордону, пояснюючи, що прямують додому. Однак, старі транспортні засоби та невпевнені розповіді чоловіків викликали підозру.

"В ході опитування, майбутні "біженці" зізнались, що спочатку придбали собі автомобілі в одному з населених пунктів Одещини. Надалі, в їхніх планах було залишити транспортні засоби поблизу кордону та вдатись до втечі", — йдеться в повідомленні.

Через закриті телеграм-канали вони отримали інструктаж дій. Вартувало це від 1000 до 2000 доларів США з кожного.

Яке покарання чекає на "кмітливців"

Наразі правопорушників притягнули до відповідальності за ст.204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їхню подальшу долю вирішуватиме суд.

Невдалі схеми незаконного перетину кордону

Мешканець Одещини обіцяв допомогти військовозобов’язаним нелегально перетнути кордон та втекти до іншої країни, в обхід пунктів пропуску. За незаконні оборудки йому загрожує кримінальна відповідальність.

Мешканець Ізмаїла може сісти за ґрати через невдалу спробу переправити колегу призовного віку за кордон. 52-річний правопорушник зізнався у скоєному.

Двоє громадян України намагались в обхід пункту пропуску потрапити до Молдови. Помітити "втікачів" вдалось поблизу села Кубей Болградського району.

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