Приобрели жигули, чтобы замаскироваться под местных: в Одесской области пограничники задержали беглецов
Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правонарушители оказались жителями Хмельницкой и Полтавщины.
Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
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Прибегая к уловкам пытались ввести в заблуждение охранников границы, объясняя, что направляются домой. Однако старые транспортные средства и неуверенные рассказы мужчин вызывали подозрение.
"В ходе опроса, будущие "беженцы" признались, что сначала приобрели себе автомобили в одном из населенных пунктов Одесчины. В дальнейшем, в их планах было оставить транспортные средства вблизи границы и прибегнуть к бегству", — говорится в сообщении.
Из-за закрытых телеграмм-каналов они получили инструктаж действий. Стоило это от 1000 до 2000 долларов США с каждого.
Какое наказание их ждет
Правонарушителей привлекли к ответственности по ст.204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Их дальнейшую судьбу будет решать суд.
Неудачные схемы незаконного пересечения границы
Житель Одесской области обещал помочь военнообязанным нелегально пересечь границу и бежать в другую страну, в обход пунктов пропуска. За незаконные сделки ему грозит уголовная ответственность.
Житель Измаила может сесть за решетку из-за неудачной попытки переправить коллегу призывного возраста за границу. 52-летний правонарушитель признался в совершенном.
Два гражданина Украины пытались в обход пункта пропуска попасть в Молдову. Заметить "беглецов" удалось вблизи села Кубей Болградского района.
Фото иллюстративное