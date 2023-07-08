Директор підприємства на Одещині спробував підкупити співробітників СБУ

Затримання директора підприємства на Одещині. Фото: Офіс Генерального прокурора

За розслідуванням прокурорів було викрито директора транспортно-експедиторського підприємства на Одещині, який намагався підкупити співробітників СБУ. Під час обшуків в місці проживання та в автомобілі підозрюваного, правоохоронці виявили та вилучили суму в 170 тисяч євро.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, директор пропонував співробітникам СБУ хабар у розмірі 90 тисяч євро. За ці кошти на думку підприємця правоохоронці мали закрити провадження стосовно нього, не проводити обшуки та не конфісковувати майно. Також він хотів отримати захист від кримінального переслідування.

Ця справа пов'язана з іншим кримінальним провадженням, в якому директору підприємства повідомлено про підозру в отриманні понад 730 тисяч гривень неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб держпідприємства "Адміністрації морських портів України".

Яке покарання чекає на директора підприємства

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили бізнесмену про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора направив обвинувальний акт до суду проти керівника та двох посадовців Южненської філії ДП "Адміністрація морських портів України" згідно зі статтею 367 Кримінального кодексу України. Їх звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила збитки у розмірі понад пів мільярда гривень.

Зазначимо, в антикорупційному бюро стверджують, що директор департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації Віктор Лунгул причетний до корупційної схеми. За даними слідства, бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський отримували неправомірну допомогу від Лунгула, що дозволило їм збагачуватися на майнових активах.