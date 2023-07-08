Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Директор предприятия в Одесской области попытался подкупить сотрудников СБУ arrow

Директор предприятия в Одесской области попытался подкупить сотрудников СБУ

8 июля 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Директор предприятия в Одесской области попытался подкупить сотрудников СБУ
Задержание директора предприятия в Одесской области. Фото: Офис Генерального прокурора
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По расследованию прокуроров был разоблачен директор транспортно-экспедиторского предприятия в Одесской области, который пытался подкупить сотрудников СБУ. Во время обысков в месте жительства и в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли сумму в 170 тысяч евро.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

Коррупционная схема в Одесской области

По данным следствия, директор предлагал сотрудникам СБУ взятку в размере 90 тысяч евро. За эти средства, по мнению предпринимателя, правоохранители должны были закрыть уголовное производство, не проводить обыски и не конфисковывать имущество. Также он хотел получить защиту от уголовного преследования.

Это дело связано с другим уголовным производством, в котором директору предприятия поставлено в известность о подозрении в получении более 730 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц госпредприятия "Администрации морских портов Украины".

Какое наказание ждет директора предприятия

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили бизнесмену о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, Офис Генерального прокурора направил обвинительный акт в суд против руководителя и двух должностных лиц Южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины" согласно статье 367 Уголовного кодекса Украины. Их обвиняют в служебной халатности, повлекшей ущерб в размере более полумиллиарда гривен.

Отметим, что в антикоррупционном бюро утверждают, что директор департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной военной администрации Виктор Лунгул причастен к коррупционной схеме. По данным следствия, бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский получали неправомерную помощь от Лунгула, что позволило обогащаться имущественными активами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз