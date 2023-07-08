Директор предприятия в Одесской области попытался подкупить сотрудников СБУ

Задержание директора предприятия в Одесской области. Фото: Офис Генерального прокурора

По расследованию прокуроров был разоблачен директор транспортно-экспедиторского предприятия в Одесской области, который пытался подкупить сотрудников СБУ. Во время обысков в месте жительства и в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли сумму в 170 тысяч евро.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, директор предлагал сотрудникам СБУ взятку в размере 90 тысяч евро. За эти средства, по мнению предпринимателя, правоохранители должны были закрыть уголовное производство, не проводить обыски и не конфисковывать имущество. Также он хотел получить защиту от уголовного преследования.

Это дело связано с другим уголовным производством, в котором директору предприятия поставлено в известность о подозрении в получении более 730 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц госпредприятия "Администрации морских портов Украины".

Какое наказание ждет директора предприятия

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили бизнесмену о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, Офис Генерального прокурора направил обвинительный акт в суд против руководителя и двух должностных лиц Южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины" согласно статье 367 Уголовного кодекса Украины. Их обвиняют в служебной халатности, повлекшей ущерб в размере более полумиллиарда гривен.

Отметим, что в антикоррупционном бюро утверждают, что директор департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной военной администрации Виктор Лунгул причастен к коррупционной схеме. По данным следствия, бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский получали неправомерную помощь от Лунгула, что позволило обогащаться имущественными активами.