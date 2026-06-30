Діставайте генератори: в Одесі ввели графіки відключення світла

Генератор живить заклад. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

В Одесі та області сьогодні, 30 червня, запровадять погодинні відключення світла. Обмеження діятимуть у вечірній час через різке зростання споживання електроенергії внаслідок спеки.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот Укренерго

Відключення світла на Одещині

Для побутових споживачів погодинні відключення заплановані з 17:00 до 22:00. За інформацією енергетиків, одночасно можуть відключати від половини до однієї черги споживачів.

У цей же період — з 17:00 до 22:00 — графіки обмеження потужності застосовуватимуть і для промислових підприємств та бізнесу.

В Укренерго пояснили, що причиною запровадження обмежень стало значне навантаження на енергосистему через спекотну погоду, коли суттєво зростає використання кондиціонерів та іншої охолоджувальної техніки.

Жителів Одещини закликають ощадливо користуватися електроенергією, особливо у вечірні години. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та скоротити тривалість відключень.

Окрім цього, команди Укренерго можуть змінюватися протягом дня. Якщо це станеться, графіки для області також оновлять або запровадять екстрені відключення. Саме тому жителів просять перевіряти актуальну інформацію на сайті оператора ДТЕК.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Спека на Одещині

Зазначимо, що Одещину сьогодні знову чекає дуже спекотна погода. У більшості районів повітря прогріється майже до +40 °C, хоча місцями можливі короткочасні дощі та грози. Водночас по всій області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В Одесі температура становитиме вдень +29…+31 °C. Вітер залишиться слабким, 5–10 м/с, із зміною напрямку з південного на північний. Морська вода прогріється до +17…+18 °C.

Тариф на комірне у липні

Новини.LIVE інформували, що одесити платитимуть за електроенергію у липні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у липні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за чинними тарифами. Для побутових споживачів в Одесі ціна газу залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. Окремо оплачується послуга розподілу газу, яку надає компанія "Одесагаз". Її вартість становить 1,308 грн за кубометр. Для підприємств та інших непобутових споживачів вартість транспортування природного газу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів.

Також Новини.LIVE писали, що у липні тариф на централізоване водопостачання для населення становитиме 14,93 грн за кубометр без ПДВ, а на водовідведення — 14,37 грн. З урахуванням податку одесити сплачують близько 17,92 грн за кубометр води та 17,24 грн за каналізацію. Загальна вартість двох послуг становить приблизно 35,16 грн за кубометр.