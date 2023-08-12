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Діти-сироти з Одещини вирушили на прихисток до Туреччини

12 серпня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До Туреччини вирушили майже 100 дітей-сиріт
Сироти, які вирушили до Туреччини. Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Майже 100 дітей-сиріт з усієї України вирушили на постійне проживання до Туреччини. Країна-союзник надала малечі безпечний прихисток, де не літають ракети та не лунають сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської Обласної військової адміністрації.

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За словами представників ОВА, це вихованці дитячих будинків сімейного типу та їх опікуни, діти-сироти, які втратили батьків і мешкали разом з літніми бабусями й дідусями, котрі були неспроможні вивезти онуків у безпечне місце.

"Ми вдячні за ті соціальні ініціативи, які сьогодні реалізує Благодійний Фонд Руслана Шотака. І це чудово, що діти-сироти отримали можливість відпочити на березі моря у Туреччині без звуків вибухів та повітряних тривог. Адже діти — наше майбутнє і саме заради них ми живемо, боримося і обов’язково переможемо", — зазначив заступник голови Одеської ОВА Роман Григоришин.

Зазначимо, що всі діти отримають повноцінне харчування, медичне страхування та психологічну підтримку. Для дітей влаштовуватимуть ігри, майстер-класи та навчання за шкільною програмою. Також провести дітей у далеку дорогу приїхала співачка Оля Полякова, яка понад рік є амбасадоркою проєкту "Дитинство без війни".

З яких регіонів вирушили діти

  • Одеська область;
  • Херсонська область;
  • Миколаївська область;
  • Черкаська область;
  • Кривий Ріг.

Усього за минулий місяць вдалося евакуювати таким чином 350 осіб. 

Раніше ми писали, що українські громадяни мають можливість всиновити понад 1000 дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування, які були евакуйовані з Одещини. З 1 червня почалась процедура всиновлення.

Нагадаємо, в порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини введено деякі зміни. Йдеться не про всі випадки, а про реєстрації повторного шлюбу, де один з батьків є вихователем дитини від попереднього шлюбу. Тоді необхідно надати ряд документів, які підтверджують цей факт.

 

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