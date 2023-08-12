В Турцию отправились почти 100 детей-сирот

Сироты, отправившиеся в Турцию. Фото: Одесская ОВА

Около 100 детей-сирот со всей Украины отправились на постоянное проживание в Турцию. Страна-союзник предоставила малышам безопасное убежище, где не летают ракеты и не раздаются сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской Областной военной администрации.

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По словам представителей ОВА, это воспитанники детских домов семейного типа и их опекуны, дети-сироты, потерявшие родителей и проживавшие вместе с пожилыми бабушками и дедушками, которые не могли вывезти внуков в безопасное место.

"Мы благодарны за социальные инициативы, которые сегодня реализует Благотворительный Фонд Руслана Шотака. И это прекрасно, что дети-сироты получили возможность отдохнуть на берегу моря в Турции без звуков взрывов и воздушных тревог. Ведь дети — наше будущее, и ради них мы живем, боремся и обязательно победим", — отметил заместитель председателя Одесской ОВА Роман Григоришин.

Все дети получат полноценное питание, медицинское страхование и психологическую поддержку. Для детей будут устраивать игры, мастер-классы и обучение по школьной программе. Также провести детей в дальний путь приехала певица Оля Полякова, которая больше года является послом проекта "Детство без войны".

Из каких регионов отправились дети

Одесская область;

Херсонская область;

Николаевская область;

Черкасская область;

Кривой Рог.

Всего за прошлый месяц удалось эвакуировать 350 человек.

Ранее мы писали, что украинские граждане могут усыновить более 1000 детей-сирот и детей без родительской опеки, которые были эвакуированы из Одесчины. С 1 июня началась процедура усыновления.

Напомним, в порядке изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка введены некоторые изменения. Речь идет не обо всех случаях, а о регистрации повторного брака, где один из родителей является воспитателем ребенка от предыдущего брака. Тогда необходимо предоставить ряд документов, подтверждающих этот факт.