Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Дети-сироты из Одесчины отправились в эвакуацию в Турцию arrow

Дети-сироты из Одесчины отправились в эвакуацию в Турцию

12 августа 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Турцию отправились почти 100 детей-сирот
Сироты, отправившиеся в Турцию. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Около 100 детей-сирот со всей Украины отправились на постоянное проживание в Турцию. Страна-союзник предоставила малышам безопасное убежище, где не летают ракеты и не раздаются сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской Областной военной администрации.

Читайте также:

По словам представителей ОВА, это воспитанники детских домов семейного типа и их опекуны, дети-сироты, потерявшие родителей и проживавшие вместе с пожилыми бабушками и дедушками, которые не могли вывезти внуков в безопасное место.

"Мы благодарны за социальные инициативы, которые сегодня реализует Благотворительный Фонд Руслана Шотака. И это прекрасно, что дети-сироты получили возможность отдохнуть на берегу моря в Турции без звуков взрывов и воздушных тревог. Ведь дети — наше будущее, и ради них мы живем, боремся и обязательно победим", — отметил заместитель председателя Одесской ОВА Роман Григоришин.

Все дети получат полноценное питание, медицинское страхование и психологическую поддержку. Для детей будут устраивать игры, мастер-классы и обучение по школьной программе. Также провести детей в дальний путь приехала певица Оля Полякова, которая больше года является послом проекта "Детство без войны".

Из каких регионов отправились дети

  • Одесская область;
  • Херсонская область;
  • Николаевская область;
  • Черкасская область;
  • Кривой Рог.

Всего за прошлый месяц удалось эвакуировать 350 человек.

Ранее мы писали, что украинские граждане могут усыновить более 1000 детей-сирот и детей без родительской опеки, которые были эвакуированы из Одесчины. С 1 июня началась процедура усыновления.

Напомним, в порядке изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка введены некоторые изменения. Речь идет не обо всех случаях, а о регистрации повторного брака, где один из родителей является воспитателем ребенка от предыдущего брака. Тогда необходимо предоставить ряд документов, подтверждающих этот факт.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз