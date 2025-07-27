Диверсія партизанів АТЕШ на Херсонщині

Підпал релейної шафи партизаном. Фото: АТЕШ

Партизани влаштували успішну диверсію на окупованій території Херсонщини, знищивши залізничне обладнання. Таким чином вдалося тимчасово призупинити постачання військових вантажів на Запорізький напрямок.

Про це повідомляють агенти руху АТЕШ.

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Партизан підпалив релейну шафу на залізничній лінії між населеними пунктами Сафоново та Новоолексіївка на окупованій частині Херсонської області. Ця ділянка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку.

Внаслідок диверсії було порушено роботу залізничної інфраструктури. Через знищення шафи відбулась затримка у постачанні військових вантажів і палива, що прямували у бік Мелітополя, повідомляють партизани.

"Своєчасна доставка ресурсів має вирішальне значення підтримки боєздатності російських підрозділів, і будь-які збої у процесі підривають стійкість їх позицій. Точкові удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють уповільнити постачання та створити хаос у тилу ворога",— йдеться у повідомленні партизан АТЕШ.

Підпал шафи. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про диверсії ФСБ на Одещині. А також про те, як росіяни ховають свої частини у Криму.