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Главная Одесса Диверсия украинских партизан на юге — какие последствия для ВС РФ

Диверсия украинских партизан на юге — какие последствия для ВС РФ

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 10:20
Диверсия партизан АТЕШ на Херсонщине
Поджог релейного шкафа партизаном. Фото: АТЕШ

Партизаны устроили успешную диверсию на оккупированной территории Херсонщины, уничтожив железнодорожное оборудование. Таким образом удалось временно приостановить поставки военных грузов на Запорожское направление.

Об этом сообщают агенты движения АТЕШ.

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Диверсия на Херсонщине

Партизан поджег релейный шкаф на железнодорожной линии между населенными пунктами Сафоново и Новоалексеевка на оккупированной части Херсонской области. Этот участок имеет критическое значение для поставки военных грузов на Запорожском направлении.

В результате диверсии была нарушена работа железнодорожной инфраструктуры. Из-за уничтожения релейного шкафа произошла задержка в поставках военных грузов и топлива, направлявшихся в сторону Мелитополя, сообщают партизаны.

"Своевременная доставка ресурсов имеет решающее значение для поддержания боеспособности российских подразделений, и любые сбои в процессе подрывают устойчивость их позиций. Точечные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют замедлить поставки и создать хаос в тылу врага",— говорится в сообщении партизан АТЕШ.

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Поджог шкафа. Фото: АТЕШ

Напомним, недавно мы писали о диверсиях ФСБ в Одесской области. А также о том, как россияне прячут свои части в Крыму.

Одесса Херсонская область диверсия Новости Одессы АТЕШ
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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