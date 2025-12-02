В Одесі взимку розцвіла сакура: причини

Диво природи — в Одесі взимку цвіте сакура (фото)
У парку Перемоги в Одесі в грудні несподівано зацвіло дерево сакури. Таке явище в Україні трапляється рідко, адже ці дерева зазвичай розкривають свої квіти навесні. Зимове цвітіння може бути викликане нетипово теплою погодою та змінами клімату.
Журналісти Новини.LIVE прогулялися парком Перемоги та зафільмували незвичне явище.
Зимове цвітіння
В Одесі серед грудня раптово розквітла сакура. Бачити рожеві квіти взимку незвично, адже в Україні пік цвітіння цих дерев припадає на кінець квітня — початок травня. Саме в цей час стабільне тепло та довший світловий день запускають природний цикл цвітіння.
Зараз же після теплої погоди на початку зими дерево сприйняло кліматичні умови як передвесняні. Спостерігати таке диво природи одесити можуть у парку Перемоги.
Чому сакура розквітла взимку
Сакури особливо чутливі до тривалих періодів тепла. Якщо температура кілька днів тримається вище сезонної норми, дерево може помилково почати весняні процеси. Також на це впливає загальне потепління клімату, через яке в Україні все частіше фіксують аномалії. Зокрема повторне цвітіння вишні чи яблуні, ранні бруньки на кущах, активну вегетацію восени.
У випадку з одеською сакурою теплий грудень дав сигнал до зростання, і рослина випустила квіти. На жаль, цвітіння протримається недовго, адже перші морози швидко їх зупинять.
Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині виявили рідкісного птаха. Також ми писали, що на узбережжі Затоки виявили мазут.
Читайте Новини.LIVE!