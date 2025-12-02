Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Диво природи — в Одесі взимку цвіте сакура (фото)

Диво природи — в Одесі взимку цвіте сакура (фото)

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 16:55
В Одесі взимку розцвіла сакура: причини
Квіти сакури на дереві. Фото: Новини.LIVE

У парку Перемоги в Одесі в грудні несподівано зацвіло дерево сакури. Таке явище в Україні трапляється рідко, адже ці дерева зазвичай розкривають свої квіти навесні. Зимове цвітіння може бути викликане нетипово теплою погодою та змінами клімату.

Журналісти Новини.LIVE прогулялися парком Перемоги та зафільмували незвичне явище.

Реклама
Читайте також:

Зимове цвітіння

В Одесі серед грудня раптово розквітла сакура. Бачити рожеві квіти взимку незвично, адже в Україні пік цвітіння цих дерев припадає на кінець квітня — початок травня. Саме в цей час стабільне тепло та довший світловий день запускають природний цикл цвітіння.

В Одесі взимку зацвіла сакура
Дерево сакури в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зараз же після теплої погоди на початку зими дерево сприйняло кліматичні умови як передвесняні. Спостерігати таке диво природи одесити можуть у парку Перемоги.

В Одесі взимку зацвіла сакура
Квіти сакури на гілці. Фото: Новини.LIVE

Чому сакура розквітла взимку

Сакури особливо чутливі до тривалих періодів тепла. Якщо температура кілька днів тримається вище сезонної норми, дерево може помилково почати весняні процеси. Також на це впливає загальне потепління клімату, через яке в Україні все частіше фіксують аномалії. Зокрема повторне цвітіння вишні чи яблуні, ранні бруньки на кущах, активну вегетацію восени.

В Одесі взимку зацвіла сакура
Гілка сакури. Фото: Новини.LIVE

У випадку з одеською сакурою теплий грудень дав сигнал до зростання, і рослина випустила квіти. На жаль, цвітіння протримається недовго, адже перші морози швидко їх зупинять.

В Одесі взимку зацвіла сакура
Дерево сакури у парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE
В Одесі взимку зацвіла сакура
Розквітла сакура в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині виявили рідкісного птаха. Також ми писали, що на узбережжі Затоки виявили мазут.

Одеса природа дерева Одеська область Новини Одеси сакура
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації