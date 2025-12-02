В Одесі взимку розцвіла сакура: причини

Квіти сакури на дереві. Фото: Новини.LIVE

У парку Перемоги в Одесі в грудні несподівано зацвіло дерево сакури. Таке явище в Україні трапляється рідко, адже ці дерева зазвичай розкривають свої квіти навесні. Зимове цвітіння може бути викликане нетипово теплою погодою та змінами клімату.

Журналісти Новини.LIVE прогулялися парком Перемоги та зафільмували незвичне явище.

Зимове цвітіння

В Одесі серед грудня раптово розквітла сакура. Бачити рожеві квіти взимку незвично, адже в Україні пік цвітіння цих дерев припадає на кінець квітня — початок травня. Саме в цей час стабільне тепло та довший світловий день запускають природний цикл цвітіння.

Дерево сакури в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зараз же після теплої погоди на початку зими дерево сприйняло кліматичні умови як передвесняні. Спостерігати таке диво природи одесити можуть у парку Перемоги.

Квіти сакури на гілці. Фото: Новини.LIVE

Чому сакура розквітла взимку

Сакури особливо чутливі до тривалих періодів тепла. Якщо температура кілька днів тримається вище сезонної норми, дерево може помилково почати весняні процеси. Також на це впливає загальне потепління клімату, через яке в Україні все частіше фіксують аномалії. Зокрема повторне цвітіння вишні чи яблуні, ранні бруньки на кущах, активну вегетацію восени.

Гілка сакури. Фото: Новини.LIVE

У випадку з одеською сакурою теплий грудень дав сигнал до зростання, і рослина випустила квіти. На жаль, цвітіння протримається недовго, адже перші морози швидко їх зупинять.

Дерево сакури у парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE

Розквітла сакура в Одесі. Фото: Новини.LIVE

