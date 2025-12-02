В Одессе зимой расцвела сакура зимой: причины

Цветы сакуры на дереве. Фото: Новини.LIVE

В парке Победы в Одессе в декабре неожиданно зацвело дерево сакуры. Такое явление в Украине случается редко, ведь эти деревья обычно раскрывают свои цветы весной. Зимнее цветение может быть вызвано нетипично теплой погодой и изменениями климата.

Журналисты Новини.LIVE прогулялись по парку Победы и сняли необычное явление.

Зимнее цветение

В Одессе среди декабря внезапно расцвела сакура. Видеть розовые цветы зимой необычно, ведь в Украине пик цветения этих деревьев приходится на конец апреля — начало мая. Именно в это время стабильное тепло и длинный световой день запускают естественный цикл цветения.

Дерево сакуры в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сейчас же после теплой погоды в начале зимы дерево восприняло климатические условия как предвесенние. Наблюдать такое чудо природы одесситы могут в парке Победы.

Цветы сакуры на ветке. Фото: Новини.LIVE

Почему сакура расцвела зимой

Сакуры особенно чувствительны к длительным периодам тепла. Если температура несколько дней держится выше сезонной нормы, дерево может ошибочно начать весенние процессы. Также на это влияет общее потепление климата, из-за которого в Украине все чаще фиксируют аномалии. В частности повторное цветение вишни или яблони, ранние почки на кустах, активную вегетацию осенью.

Ветка сакуры. Фото: Новини.LIVE

В случае с одесской сакурой теплый декабрь дал сигнал к росту, и растение выпустило цветы. К сожалению, цветение продержится недолго, ведь первые морозы быстро их остановят.

Дерево сакуры в парке Победы. Фото: Новини.LIVE

Расцвела сакура в Одессе. Фото: Новини.LIVE

