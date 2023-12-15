Для чого ти надів ці лахи — в Одеському трамваї розгорівся скандал з військовим

Одеський трамвай. Фото: Новини.LIVE

В Одесі розгорівся черговий скандал з військовими. Літня жінка у громадському транспорті накинулася на українського захисника за військову форму.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Подробиці скандалу

Відомо, що сутичка почалася з суперечок щодо війни в Афганістані. Проте пізніше літня жінка на підвищених тонах почала доводити бійцю ЗСУ, що він не гідний носити форму. Крім того, старенька сказала, що немає за що воювати.

Зазначимо, що пасажири електротранспорту заступилися за жінку, однак не підтримали її у позиції у сутичці.

Інші скандали з військовими в Одесі

Нагадаємо, днями в Одесі розгорівся черговий скандал, повʼязаний з мобілізацією, коли представники ТЦК зупинили маршрутку з чоловіками призовного віку. Військові прокоментували інцидент та зазначили, що такі дії є цілком законними.

Також ми писали, що у мережі шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали.

Додамо, останнім часом Україною шириться тенденція, коли представники ТЦК видають повістки у спортивних залах та рекреаційних зонах. Наразі ця "хвиля" дійшла й до Одеси.