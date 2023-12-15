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Зачем ты надел эти тряпки — в Одесском трамвае разгорелся скандал с военным

15 декабря 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Зачем ты надел эти тряпки — в Одесском трамвае разгорелся скандал с военным
Одесский трамвай. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разгорелся очередной скандал с военными. Пожилая женщина в общественном транспорте набросилась на украинского защитника за военную форму.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Подробности скандала

Известно, что столкновение началось со споров по поводу войны в Афганистане. Однако позже пожилая женщина на повышенных тонах начала доказывать бойцу ВСУ, что он недостоин носить форму. Кроме того, старушка сказала, что не за что воевать.

Отметим, что пассажиры электротранспорта вступились за женщину, однако не поддержали ее позицию в схватке.

Другие скандалы с военными в Одессе

Напомним, на днях в Одессе разгорелся очередной скандал, связанный с мобилизацией, когда представители ТЦК остановили маршрутку с мужчинами призывного возраста. Военные прокомментировали инцидент и отметили, что такие действия вполне законны.

Также мы писали, что в сети распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.

Добавим, в последнее время по Украине ширится тенденция, когда представители ТЦК издают повестки в спортивных залах и рекреационных зонах. Пока эта "волна" дошла и до Одессы.

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