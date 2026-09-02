День народження Одеси: що побажали містяни улюбленому місту

Прапор Одеси на святі. Фото: Новини.LIVE

На п’ятий рік повномасштабної війни головне побажання для Одеси вгадується одразу. Тим більше, що ще один день народження місто зустрічає з тривогами, наслідками атак і втомою, яка нікуди не зникає. Але свято — це привід сказати про те, що стоїть за цим словом у кожного окремо. І тут виявляється, що у схожих побажаннях завжди є щось унікальне.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чого вони сьогодні найбільше бажають улюбленому місту.

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Мир в Одесі

На п’ятий рік повномасштабної війни неважко вгадати, яке побажання для Одеси звучить найчастіше. Місто регулярно перебуває під атаками РФ, а втома від тривог, вибухів і постійної напруги лише накопичується. Тож найбільше одеситам хочеться, щоб війна нарешті залишилася позаду, а не була частиною кожного дня.

"Миру, звісно. Щоб більше не прилітало в домівки. Щоб війна закінчилась — певно, єдине, що можна побажати. І щоб продовжувала посміхатися", — бажає Мирон.

Мирон про побажання миру Одесі. Фото: Новини.LIVE

Але мир для міста — це не лише тиша в небі. Це ще й те, як люди ставляться одне до одного щодня: чи вистачає нам терпіння, підтримки й звичайної людяності. Тому разом із завершенням війни одесити бажають місту більше злагоди й доброти між своїми.

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"Одесі миру, злагоди. Побільше сонця, усмішок. Щоб люди були добрі, щоб були один до одного добрішими", — ділиться побажаннями Ілона.

Ілона про побажання злагоди. Фото: Новини.LIVE

Процвітання Одеси

Та одесити думають не лише про те, щоб місто вистояло сьогодні, а й про те, яким воно буде далі. Хочеться бачити Одесу живою, активною, з новими можливостями для людей і причинами залишатися тут. Тому серед побажань дедалі частіше звучать слова про майбутнє міста.

"На День народження я б побажала їй миру, процвітання, економічного підйому, хорошого настрою людям, жителям Одеси та гостям міста", — каже Анастасія.

Анастасія про побажання процвітання. Фото: Новини.LIVE

І найбільше хочеться, щоб усе це було не лише для покоління зараз, а й для дітей. Щоб вони росли в нормальному, безпечному місті, бачили тут своє майбутнє і не думали їхати звідси. Бо процвітання Одеси — це ще й про те, що ми залишимо після себе.

"Процвітання, миру, звісно! І всім міцного здоров'я, благополуччя і достатку. І, звісно, всього найкращого. А найголовніше, хочеться мирного неба над головою, щоб наші діти були щасливі", — підкреслює Галина.

Галина про побажання щастя дітям. Фото: Новини.LIVE

Одеса без блекаутів

Але щоб будувати плани на майбутнє, місту спершу потрібна стабільність у звичайному житті. Одесити добре пам’ятають зими зі світлом за графіком, темними вулицями й постійною залежністю від ситуації в енергосистемі. Тому серед літніх побажань на новий рік життя міста — обійтися без нових блекаутів і перебоїв взимку.

"Закінчення тривог. Що ще можна побажати? Гарного року без блекаутів, з усім хорошим. Більшого розвитку міста і гарного розпорядження бюджетом!" — говорить В’ячеслав.

В'ячеслав про побажання відсутності блекаутів. Фото: Новини.LIVE

Сильна Одеса

За всі роки війни Одеса вже не раз доводила, що вміє триматися навіть у найважчі моменти. Обстріли, блекаути й постійна емоційна напруга ускладнюють життя, але саме так проявляється внутрішня сила одеситів. І, мабуть, одне з найважливіших побажань місту сьогодні — не втратити її й надалі.

"Одесі залишатися такою ж мужньою, сильною. Одеса завжди прекрасна — такою і залишиться. Найкраще, мабуть, місце у світі", — каже Ольга.

Ольга про побажання сили Одесі. Фото: Новини.LIVE

У кожного одесита своє побажання, але за всіма ними стоїть ї бажання залишатися тут і бачити, як місто змінюється на краще. Тут закохуються, сваряться, працюють, повертаються додому й усе одно називають Одесу своєю. Якщо вже й бажати чогось на день народження — нехай попереду буде ще багато історій, про які одесити згадуватимуть з усмішками на обличчі.

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