День рождения Одессы: что пожелали горожане любимому городу

Для любимой Одессы: пожелания жителей ко Дню рождения города
На пятый год полномасштабной войны главное пожелание для Одессы угадывается сразу. Тем более что город встречает очередной день рождения в атмосфере тревоги, с последствиями атак и усталостью, которая никуда не исчезает. Но праздник — это повод рассказать о том, что для каждого отдельно стоит за этим словом. И здесь оказывается, что в похожих пожеланиях всегда есть что-то уникальное.
Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, чего они сегодня больше всего желают своему любимому городу.
Мир в Одессе
На пятый год полномасштабной войны нетрудно догадаться, какое пожелание для Одессы звучит чаще всего. Город регулярно подвергается атакам со стороны РФ, а усталость от тревог, взрывов и постоянного напряжения только нарастает. Поэтому больше всего одесситам хочется, чтобы война наконец осталась позади, а не была частью каждой минуты.
"Мира, конечно. Чтобы больше не прилетало в дома. Чтобы война закончилась — наверное, единственное, что можно пожелать. И чтобы она продолжала улыбаться", — желает Мирон.
Но мир для города — это не только тишина в небе. Это ещё и то, как люди относятся друг к другу каждый день: хватает ли нам терпения, поддержки и обычной человечности. Поэтому вместе с окончанием войны одесситы желают городу больше согласия и доброты между своими.
"Одессе — мира, согласия. Побольше солнца, улыбок. Чтобы люди были добрыми, чтобы были друг к другу добрее", — делится пожеланиями Илона.
Процветание Одессы
Но одесситы думают не только о том, чтобы город выстоял сегодня, но и о том, каким он будет дальше. Хочется видеть Одессу живой, активной, с новыми возможностями для людей и причинами оставаться здесь. Поэтому среди пожеланий всё чаще звучат слова о будущем города.
"На День рождения я бы пожелала ей мира, процветания, экономического подъема, хорошего настроения людям, жителям Одессы и гостям города", — говорит Анастасия.
И больше всего хочется, чтобы всё это было не только для нынешнего поколения, но и для детей. Чтобы они росли в нормальном, безопасном городе, видели здесь своё будущее и не думали уезжать отсюда. Ведь процветание Одессы — это ещё и то, что мы оставим после себя.
"Процветания, мира, конечно! И всем крепкого здоровья, благополучия и достатка. И, конечно, всего самого лучшего. А самое главное, хочется мирного неба над головой, чтобы наши дети были счастливы", — подчеркивает Галина.
Одесса без отключений света
Но чтобы строить планы на будущее, городу сначала нужна стабильность в повседневной жизни. Одесситы хорошо помнят зимы со светом по графику, темными улицами и постоянной зависимостью от ситуации в энергосистеме. Поэтому среди новогодних пожеланий для города — обойтись без новых отключений электричества и перебоев зимой.
"Конец тревог. Что ещё можно пожелать? Хорошего года без отключений электричества, со всем хорошим. Большего развития города и грамотного распоряжения бюджетом!" — говорит Вячеслав.
Сильная Одесса
За все годы войны Одесса уже не раз доказывала, что умеет держаться даже в самые тяжелые моменты. Обстрелы, отключения электричества и постоянное эмоциональное напряжение усложняют жизнь, но именно так проявляется внутренняя сила одесситов. И, пожалуй, одно из самых важных пожеланий городу сегодня — не терять её и дальше.
"Одессе оставаться такой же мужественной, сильной. Одесса всегда прекрасна — такой и останется. Лучшее, пожалуй, место в мире", — говорит Ольга.
У каждого одессита своё пожелание, но за всеми ними стоит желание оставаться здесь и видеть, как город меняется к лучшему. Здесь влюбляются, ссорятся, работают, возвращаются домой и всё равно называют Одессу своей. Если уж и желать чего-то на день рождения — пусть впереди будет ещё много историй, о которых одесситы будут вспоминать с улыбкой на лице.
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