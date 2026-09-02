День рождения Одессы: что пожелали горожане любимому городу

Флаг Одессы на празднике. Фото: Новини.LIVE

На пятый год полномасштабной войны главное пожелание для Одессы угадывается сразу. Тем более что город встречает очередной день рождения в атмосфере тревоги, с последствиями атак и усталостью, которая никуда не исчезает. Но праздник — это повод рассказать о том, что для каждого отдельно стоит за этим словом. И здесь оказывается, что в похожих пожеланиях всегда есть что-то уникальное.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, чего они сегодня больше всего желают своему любимому городу.

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Мир в Одессе

На пятый год полномасштабной войны нетрудно догадаться, какое пожелание для Одессы звучит чаще всего. Город регулярно подвергается атакам со стороны РФ, а усталость от тревог, взрывов и постоянного напряжения только нарастает. Поэтому больше всего одесситам хочется, чтобы война наконец осталась позади, а не была частью каждой минуты.

"Мира, конечно. Чтобы больше не прилетало в дома. Чтобы война закончилась — наверное, единственное, что можно пожелать. И чтобы она продолжала улыбаться", — желает Мирон.

Мирон о желании мира для Одессы. Фото: Новини.LIVE

Но мир для города — это не только тишина в небе. Это ещё и то, как люди относятся друг к другу каждый день: хватает ли нам терпения, поддержки и обычной человечности. Поэтому вместе с окончанием войны одесситы желают городу больше согласия и доброты между своими.

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"Одессе — мира, согласия. Побольше солнца, улыбок. Чтобы люди были добрыми, чтобы были друг к другу добрее", — делится пожеланиями Илона.

Илона о пожелании мира между людьми. Фото: Новини.LIVE

Процветание Одессы

Но одесситы думают не только о том, чтобы город выстоял сегодня, но и о том, каким он будет дальше. Хочется видеть Одессу живой, активной, с новыми возможностями для людей и причинами оставаться здесь. Поэтому среди пожеланий всё чаще звучат слова о будущем города.

"На День рождения я бы пожелала ей мира, процветания, экономического подъема, хорошего настроения людям, жителям Одессы и гостям города", — говорит Анастасия.

Анастасия о пожелании процветания. Фото: Новини.LIVE

И больше всего хочется, чтобы всё это было не только для нынешнего поколения, но и для детей. Чтобы они росли в нормальном, безопасном городе, видели здесь своё будущее и не думали уезжать отсюда. Ведь процветание Одессы — это ещё и то, что мы оставим после себя.

"Процветания, мира, конечно! И всем крепкого здоровья, благополучия и достатка. И, конечно, всего самого лучшего. А самое главное, хочется мирного неба над головой, чтобы наши дети были счастливы", — подчеркивает Галина.

Галина о пожелании счастья детям. Фото: Новини.LIVE

Одесса без отключений света

Но чтобы строить планы на будущее, городу сначала нужна стабильность в повседневной жизни. Одесситы хорошо помнят зимы со светом по графику, темными улицами и постоянной зависимостью от ситуации в энергосистеме. Поэтому среди новогодних пожеланий для города — обойтись без новых отключений электричества и перебоев зимой.

"Конец тревог. Что ещё можно пожелать? Хорошего года без отключений электричества, со всем хорошим. Большего развития города и грамотного распоряжения бюджетом!" — говорит Вячеслав.

Вячеслав о пожелании отсутствия отключений электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

Сильная Одесса

За все годы войны Одесса уже не раз доказывала, что умеет держаться даже в самые тяжелые моменты. Обстрелы, отключения электричества и постоянное эмоциональное напряжение усложняют жизнь, но именно так проявляется внутренняя сила одесситов. И, пожалуй, одно из самых важных пожеланий городу сегодня — не терять её и дальше.

"Одессе оставаться такой же мужественной, сильной. Одесса всегда прекрасна — такой и останется. Лучшее, пожалуй, место в мире", — говорит Ольга.

Ольга о пожелании силы Одессе. Фото: Новини.LIVE

У каждого одессита своё пожелание, но за всеми ними стоит желание оставаться здесь и видеть, как город меняется к лучшему. Здесь влюбляются, ссорятся, работают, возвращаются домой и всё равно называют Одессу своей. Если уж и желать чего-то на день рождения — пусть впереди будет ещё много историй, о которых одесситы будут вспоминать с улыбкой на лице.

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