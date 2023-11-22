Дмитро Жеман став радником голови Одеської РВА — подробиці

Дмитро Жеман у своєму кабінеті. Фото: Одеська міська рада

Колишній заступник одеського міського голови Дмитро Жеман обійняв нову посаду. Відтепер ексвіцемер став радником голови Одеської районної адміністрації Олександра Гринчака.

Про це у коментарі Інтенту повідомив сам Дмитро Жеман.

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Зазначимо, що раніше про те, що Дмитра Жемана розглядають для обіймання посади заступника голови районної адміністрації, писала журналістка Ірина Гриб.

"Наразі я є радником. Якщо мене призначать заступником, я про це повідомлю", — прокоментував Дмитро Жеман.

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Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо про те, що в Одесі звільнили заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. З посади Дмитро Жеман пішов за угодою сторін.

Також ми писали, що 9 вересня Одеську районну державну адміністрацію очолить новий начальник. На посаду призначили колишнього поліцейського Олександра Гринчака.

Додамо, Новини.LIVE розповідали, які зарплати отримують топові чиновники одеської міської ради. Тож, читайте про це у нашому матеріалі.