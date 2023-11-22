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Дмитрий Жеман стал советником главы Одесской РВА — подробности

22 ноября 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дмитрий Жеман стал советником главы Одесской РВА — подробности
Дмитрий Жеман в своем кабинете. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Бывший заместитель одесского городского головы Дмитрий Жеман занял новую должность. Отныне экс-вице-мер стал советником главы Одесской районной администрации Александра Гринчака.

Об этом в комментарии Интенту сообщил сам Дмитрий Жеман.

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Отметим, что ранее о том, что Дмитрия Жемана рассматривают на должность заместителя главы районной администрации, писала журналистка Ирина Гриб.

"Пока я советник. Если меня назначат заместителем, я об этом сообщу", — прокомментировал Дмитрий Жеман.

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Напомним, 3 октября стало известно о том, что в Одессе уволен заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. С должности Дмитрий Жеман ушел по соглашению сторон.

Также писали, что 9 сентября Одесскую районную государственную администрацию возглавит новый начальник. На должность назначили бывшего полицейского Александра Гринчака.

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