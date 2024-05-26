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До Чорного моря прибув американський розвідувальник — яка мета

26 травня 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
До Чорного моря прибув американський розвідувальник — яка мета
Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Фото: Northrop Grumman
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Активність розвідувальної операції спостерігається над Чорним морем. Наразі там зафіксований американський безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Він патрулює біля Новоросійська РФ. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Звідки злетів БпЛА

Стратегічний розвідувальний БпЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk ВПС США із позивним FORTE10 злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії й розпочинає розвідку на кримському напрямку. Завдання такого БпЛА — відстежування районів ППО та збір даних про те, як ЗС Росії реагують на бойові ситуації.

До Чорного моря прибув американський розвідувальник — яка мета - фото 1
Рух БпЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk ВПС. Фото: скриншот

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, одразу три російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі сьогодні вранці, 26 травня. Наразі ракетоносії не спостерігаються у територіальних водах водойми, окупанти продовжують їх тримати у пунктах базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що російські військові кораблі були змушені переміститися до порту в Новоросійську під тиском українських збройних сил. Кілька кораблів також були переведені до Каспійського моря після знищення ракетного корабля "Циклон".

Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, якими загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями. 

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